Sąd w Petersburgu nakazał w czwartek zablokowanie stron internetowych dwóch rosyjskich organizacji LGBT, oskarżonych o szerzenie "wartości antyrodzinnych".

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Organizacje te, liczące ok. 200 000 członków, działały na rosyjskim portalu społecznościowym "VKontakte", bardzo popularnej w Rosji platformie społecznościowej.

Kontrola treści stron należących do organizacji wykazała istnienie tam informacji, "które odrzucają wartości rodzinne, są propagandą nietradycyjnego seksu i promują brak szacunku wobec rodziców" - napisał sąd w uzasadnieniu.



W 2013 r. w Rosji uchwalono ustawę, zakazującą udostępniania nieletnim gejowskiej "propagandy". Homoseksualizm był uważany w Rosji za przestępstwo do 1993 roku, a za chorobę psychiczną do 1999 roku.



Jedna z grup, którym zablokowano strony internetowe, to "Społeczność Rosyjska LGBT", licząca ok. 187 000 członków. Druga, "LGBT Rosja", jest kierowana przez rosyjską sieć organizacji pozarządowych LGBT.



"LGBT Rosja" zapowiedziała odwołanie od czwartkowej decyzji sądu. Jej rzeczniczka Swietłana Zacharowa zapewniła: "Nie publikujemy na naszych stronach niczego, co powinno być przeznaczone tylko dla dorosłych"