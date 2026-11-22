Z raportu przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield wynika, że w ostatnim roku czynsze za powierzchnie handlowe w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach na świecie wzrosły średnio o 3 procent. W niemal połowie analizowanych ulic handlowych (49 proc.) zanotowano wzrost stawek, podczas gdy w 19 proc. lokalizacji odnotowano spadki, a w 32 proc. pozostały one na niezmienionym poziomie.
Eksperci podkreślają, że konkurencja o najlepsze miejsca handlowe jest nadal bardzo silna, a zainteresowanie najemców utrzymuje się na wysokim poziomie. To właśnie te czynniki sprawiają, że czynsze w najbardziej prestiżowych lokalizacjach świata stale rosną, a rynek pozostaje niezwykle dynamiczny.
Nowojorska Piąta Aleja liderem rankingu
Najdroższą ulicą handlową świata została nowojorska Górna Piąta Aleja, która odnotowała spektakularny wzrost czynszu o 35 proc., osiągając poziom niemal 25 tysięcy euro za metr kwadratowy rocznie. Dzięki temu awansowała z trzeciego miejsca w ubiegłorocznym rankingu, ponownie obejmując pozycję lidera po raz pierwszy od 2023 roku.
Na podium znalazły się także londyńska New Bond Street z czynszem wynoszącym 20 642 euro za metr kwadratowy oraz mediolańska Via Montenapoleone, gdzie roczny czynsz za metr kwadratowy wynosi 20 tysięcy euro. W obu tych przypadkach poziom stawek utrzymał się na niezmienionym poziomie po wcześniejszych znaczących wzrostach.
Nowy Świat – jedyny polski akcent wśród światowych gigantów
W zestawieniu 147 najbardziej prestiżowych ulic handlowych świata, Nowy Świat w Warszawie pozostaje jedynym reprezentantem Polski. W najnowszym rankingu awansował z 35. na 34. miejsce, notując wzrost bazowych czynszów o 2 proc. rok do roku. Obecnie stawka czynszu wynosi tam 1128 euro za metr kwadratowy rocznie, co przekłada się na 94 euro miesięcznie.
Dynamika wzrostu czynszów przy Nowym Świecie była nieco niższa niż globalna średnia oraz niższa od średniej europejskiej, która wyniosła 2,9 proc. Mimo to, warszawska ulica niezmiennie utrzymuje się w światowej czołówce, co pokazuje jej rosnące znaczenie na rynku handlowym.
Raport wskazuje, że pozycja Nowego Światu odzwierciedla specyfikę polskiego rynku handlowego.
„Pozycja Nowego Światu odzwierciedla specyfikę polskiego rynku handlowego, na którym w ostatnich dekadach głównym miejscem ekspansji międzynarodowych sieci stały się centra handlowe. W odróżnieniu od wielu europejskich metropolii, takich jak Londyn, Mediolan czy Praga, w Polsce handel przy głównych ulicach miast wciąż nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Jedną z kluczowych barier pozostaje ograniczona dostępność lokali o powierzchni i standardzie odpowiadającym wymaganiom dużych marek, w tym segmentu premium i luksusowego” – czytamy w raporcie.
Wiele wskazuje na to, że w Polsce wciąż dominuje model zakupów w centrach handlowych, podczas gdy w innych krajach europejskich najważniejsze ulice miast przyciągają zarówno luksusowe marki, jak i tłumy klientów.