RMF24

Ponad sto przypadków oszustw i prób użycia sztucznej inteligencji podczas egzaminów wstępnych na studia odnotowano w Korei Południowej. Władze zaostrzają kontrole i zapowiadają zmiany w sposobie egzaminowania. Wszystko z powodu oszustwa wykrytego po jednym z najważniejszych egzaminów w tym kraju.

Korea Południowa może zaostrzyć regulacje dotyczące egzaminów oraz sztucznej inteligencji. To pokłosie ubiegłotygodniowego skandalu, do którego doszło po opublikowaniu wyników państwowego egzaminu na księgowego. Uczestnik z najwyższym wynikiem przyznał się do używania narzędzi sztucznej inteligencji podczas testu.

Kamera w korektorze

Egzamin z księgowości w Korei Południowej, który uprawnia później do wykonywania tego zawodu, to niezwykle trudny sprawdzian.

Osoba przystępująca do egzaminu sama przyznała się do oszustwa już po opublikowaniu wyników. Jak się okazało, uczestnik odpowiedział poprawnie na 159 ze 160 trudnych pytań otwartych z zakresu księgowości. Pozostali zdający wątpili w uczciwość rekordzisty, ponieważ w Korei niemożliwym wydaje się uzyskanie tak wysokiego wyniku.

Na jaw wyszło, że oszukujący miał małą kamerę ukrytą w korektorze. Nagrał on później film, w którym przyznał się do użycia narzędzi sztucznej inteligencji.

Ukryta kamera znajdowała się w korektorze, a kalkulator okazał się być czymś w rodzaju przekaźnika podłączonego do komputera ze sztuczną inteligencją. Za pomocą ukrytej kamery sprawca rejestrował pytania egzaminacyjne i przesyłał ich obrazy do telefonu – mówi Shin Jihae, dziennikarka KBS, koreańskiego nadawcy publicznego.

W rozmowie z reporterem RMF FM Beniaminem Kubiakiem-Piłatem wyjaśnia, jak doszło do oszustwa:

Następnie system sztucznej inteligencji generował odpowiedzi, które trafiały na ekran zmodyfikowanego kalkulatora, umożliwiając oszustowi ich odczytanie.

Będą zmiany w sposobie egzaminowania

Władze zaostrzają kontrole i zapowiadają zmiany w sposobie egzaminowania. Pierwsze kroki podjęto w tym tygodniu podczas egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Wykryto wówczas blisko 100 oszustw.

Sprawdzono między innymi okulary, a widoczne guziki w ubraniach zostały zaklejone taśmą. Również sale egzaminacyjne były zabezpieczone. Władze dostarczyły cały sprzęt biurowy, w tym ołówki, gumki do ścierania, aby zmniejszyć ryzyko wniesienia ukrytych kamer. Najbardziej skutecznym środkiem śledzenia były ogólnokrajowe komunikaty alarmowe - mówi Shin Jihae z KBS, publicznego nadawcy w Korei Południowej. To ostatnie działanie polegało na wysyłaniu alertów dźwiękowych na wszystkie, również wyciszone urządzenia - tak, by wykryć ukryte telefony lub inną zakazaną elektronikę – dodaje.

Prezydent Korei Południowej zapowiedział już zaostrzenie działań. Zdaniem naszej rozmówczyni wprowadzenie nowych przepisów może potrwać, a Korea nie odsunie się całkowicie od sztucznej inteligencji.

Korea jest bardzo otwarta na AI. Ten skandal rodzi jednak znacznie szersze pytanie: co człowiek powinien umieć wykazać samodzielnie, skoro sztuczna inteligencja potrafi odpowiedzieć na tak wiele pytań egzaminacyjnych? Prezydent zapowiedział gruntowną reformę systemu. Moim zdaniem egzaminy powinny w większym stopniu skupiać się na umiejętności wyjaśniania własnego toku rozumowania, weryfikowania odpowiedzi generowanych przez AI czy demonstrowania praktycznych umiejętności – mówi koreańska dziennikarka.

Każdy walczy o swoją o przyszłość

Sprawa oszustwa pokazuje dużą konkurencyjność społeczeństwa koreańskiego oraz to jak wiele znaczy jak najwyższy wynik na egzaminach państwowych. Jeśli zdający uzyska wysoki wynik na ważnym egzaminie, jego przyszłość może być znacznie bardziej stabilna i bezpieczna. Jeśli natomiast przegra rywalizację, może znaleźć się w dużo trudniejszej sytuacji.

W Korei istnieją ogromne różnice między poszczególnymi zawodami, jeśli chodzi o zarobki, stabilność zatrudnienia i perspektywy rozwoju kariery. Dlatego miejsce na prestiżowym uniwersytecie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych jest często postrzegane jako droga do lepszego życia. To z kolei wywiera ogromną presję na rywalizację – mówi RMF FM Shin Jihae.

Dla osoby, która przygotowuje się do egzaminu, może on być czymś, co decyduje o tym, czy w końcu uda jej się osiągnąć stabilizację życiową. Właśnie dlatego oszustwo na takim egzaminie ma tak poważne konsekwencje i budzi tak wiele emocji – dodaje dziennikarka.

Jak sprawdzać wiedzę studentów?

Problemy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez studentów, także podczas egzaminów, widzą naukowcy, którzy na co dzień zajmują się badaniami nad nią. Zdaniem dr Bartosza Naskręckiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, należy zmienić modele egzaminowania i skupić się bardziej na właściwych umiejętnościach zdających.

Na uczelni staramy się podchodzić do tego nieco inaczej. Coraz częściej pokazujemy studentom, że jedną z najlepszych metod zaliczenia przedmiotu może być praca projektowa. To rozwiązanie, w którym student angażuje się w długofalowe przygotowanie, wkłada w projekt dużo czasu, serca i własnego zaangażowania – mówi naukowiec w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Być może sprawdzanie wiedzy polegające wyłącznie na odhaczaniu określonych punktów jest ślepą uliczką i powinniśmy od takiego podejścia odejść. Jeśli technologia pokazuje nam, że jesteśmy w stanie zhakować system, to zhakujmy go sami i pokażmy technologii, że istnieje inna droga – dodaje naukowiec.

Zdaniem badacza egzaminatorzy, jeśli będą zezwalały na to warunki, będą w przyszłości powracać do ustnego przepytywania studentów.

Moim zdaniem rozmowa jest najlepszym sposobem sprawdzenia wiedzy danej osoby. Nie trzeba wówczas weryfikować wszystkiego. Wystarczy sprawdzić, czy osoba, której zadano pytanie, potrafi właściwie się do niego odnieść, czy pamięta wiedzę, którą miała opanować, i czy potrafi uzasadnić swoje stanowisko – mówi Naskręcki.

Oczywiście problem egzaminów masowych wynika z tego, że często mamy do czynienia z bardzo dużymi grupami studentów i chcemy przeprowadzić ocenę w krótkim czasie. W tym miejscu wracamy jednak do pytania: czy edukacja ma być masowa i szybka, niczym fast food, czy może powinna być nastawiona na zrozumienie? – pyta naukowiec z Poznania.

Jak oszukują studenci?

Jak dziś próbują oszukiwać studenci? Okazuje się, że mają na to swoje sposoby. Oni także korzystają z narzędzi AI.

Jeśli na przykład otrzymuję projekt wykonany o godzinie 23:58, a termin oddania upływa o północy, i dostaję piętnastostronicowy, skomplikowany dokument, który wygląda na przygotowany w jednym podejściu, to nie muszę się nawet domyślać, że zrobiła go sztuczna inteligencja – tłumaczy badacz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z drugiej strony nie jestem w stanie tego udowodnić, ponieważ nie mam bezpośrednich dowodów. W pewnym sensie widać, że coś takiego miało miejsce, ale często nie da się tego udokumentować – mówi.

Podczas egzaminów przeprowadzanych bezpośrednio również mogą pojawiać się różne subtelne sposoby oszukiwania. Jeśli studenci piszą na własnych laptopach, mogą mieć uruchomiony egzamin, a jednocześnie na klawiaturze lub innym urządzeniu mogą wyświetlać się podpowiedzi dotyczące odpowiedzi na zadania.