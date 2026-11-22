RMF24

Karol Wapniarski i Jeremi Jaksina, polscy doktoranci z Uniwersytetu Cambridge, stworzyli aplikację do nauki języków obcych. Zamiast tabel z tłumaczeniami i suchych ćwiczeń gramatycznych, użytkownik poznaje słownictwo i struktury bezpośrednio w naturalnym kontekście – podobnie jak przy przyswajaniu pierwszego języka - wyjaśniają naukowcy.

Dwóch polskich doktorantów z Uniwersytetu Cambridge przeniosło znaną metodę nauki języków do aplikacji na telefon. Wykorzystują przy tym narzędzia sztucznej inteligencji. Karol Wapniarski i Jeremi Jaksina, nasi reprezentanci w Wielkiej Brytanii, opowiedzieli nam o tym projekcie.

Pomysł na aplikację pojawił się już, kiedy byłem w liceum i sam uczyłem się języków opisywaną metodą, tyle że korzystając z podręczników. Nosiłem go w sobie później jakieś trzy, cztery lata – mówi w rozmowie z RMF FM Karol Wapniarski. Dopiero po przyjściu na Cambridge – tak się składa, że w pierwszy dzień mojego bytowania tam – spotkałem Jeremiego i zaczęliśmy ze sobą o tym pomyśle rozmawiać. Tak narodziła się nasza aplikacja Loquelo - mówi.

Naukowcy poznali się podczas programu startupowego na Cambridge w 2025 roku. Od tego czasu pracowali nad aplikacją do nauki języków obcych.

Od samego początku jesteśmy zanurzeni w języku, którego się uczymy

Metoda uczy od samego początku myśleć i pracować w języku, którego użytkownik chce się nauczyć. Nie ma w niej żadnych tłumaczeń lub schematów bazujących na nich.

Jeśli chcemy się nauczyć angielskiego, to od samego początku jesteśmy zanurzeni w angielskim. I choć może się to wydawać troszeczkę skokiem na głęboką wodę, staramy się poprowadzić użytkownika niezależnie od jego poziomu. Ideałem, do którego dążymy, jest przeprowadzenie użytkownika aplikacji od braku znajomości języka do poziomu, powiedzmy C1 – wyjaśnia Jeremi Jaksina.

Na początku użytkownik spotyka się ze słowami i konceptami za pomocą prostych obrazków i potem stopniowo, na podstawie tych obrazków i prostych skojarzeń pomiędzy słowami, buduje znajomość języka i rozumienie coraz bardziej skomplikowanych treści.

To daje nam dwie unikatowe przewagi w stosunku do wszystkich innych aplikacji językowych – podkreślają twórcy.

Metoda jest niezależna od języka, którym mówi uczeń. Tak samo będzie działać ona dla Polaka, Nigeryjczyka, Nepalczyka, Hiszpana, ponieważ nie ma tu żadnych tłumaczeń.

Piętą achillesową tej metody było to, że nie można było jej dostosować pod konkretnego użytkownika, pod konkretny powiedzmy poziom, tempo i jakieś ewentualne nasze własne ograniczenia. U nas wspierana jest ona właśnie różnymi algorytmami personalizującymi treści, tempo i dostosowującymi wszystko, co użytkownik widzi - tak, żeby to było dla użytkownika troszeczkę wymagające, żeby zmusić go do myślenia w tym języku, ale jednocześnie, żeby ten użytkownik nie czuł się zagubiony i powiedzmy zostawiony samemu sobie czy wdrożony, wtłoczony w jakiś taki sam nurt, jak wszyscy inni – wyjaśniają twórcy.

Karol Wapniarski i Jeremi Jaksina (arch. prywatne Karola Wapniarskiego) / materiały udostępnione

Jak uczymy się języka obcego?

Jak wygląda w praktyce uczenie się tą metodą?

Implementacja metody polega na tym, że mamy taki przesuwalny „feed”, coś w rodzaju feedu znanego z social mediów i tam uczymy się przy pomocy fiszek, zdań czytanych w języku, którego się uczymy, zadań oraz gier – wyjaśnia Karol Wapniarski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Beniaminem Kubiakiem-Piłatem.

Uczymy się i dostajemy coraz bardziej skomplikowany materiał, ale jest on dopasowany do tego, czego już wcześniej się nauczyliśmy i co aplikacja wychwyciła, że wiemy. Aplikacja sama uczy się o naszym stylu przyswajania wiedzy czy kompetencji językowej i dopasowuje kurs pod nas.

Twórcy zdecydowali się na taki krok, by dostosować znane metody do współczesnego użytkownika.