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Nie można wykluczyć zatrzymań w związku z wprowadzaniem fałszywych informacji do sieci, po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej - wynika z informacji przekazanych w niedzielę przez wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Treści publikowane w sieci po piątkowych wydarzeniach analizują m.in. policjanci i ABW.

Krzysztof Gawkowski nie wyklucza, że dojdzie do zatrzymań w związku z dezinformacją po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrz (fot. Wojciech Olkusnik)

Krzysztof Gawkowski nie wyklucza, że dojdzie do zatrzymań w związku z dezinformacją po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrz (fot. Wojciech Olkusnik) / East News

Gawkowski w Bydgoszczy podczas wydarzenia HackNation 2026 był pytany, czy będą zatrzymania ws. dezinformacji po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Minister podkreślił, że wszystkie nieprawdziwe informacje zgłaszane są do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policji i służb odpowiedzialnych za ewentualne złamanie prawa. I tak jak były zatrzymania po sytuacji związanej z wprowadzaniem fałszywych informacji do sieci po akcie terroryzmu w Krakowie, tak teraz też nic nie można wykluczyć – zaznaczył.

Dodał, że o dalszych działaniach w tej sprawie będą decydować i informować służby.

W sytuacji ataku rosyjskimi rakietami z piątku mamy do czynienia z dezinformacją, która jest przygotowana przez rosyjskie boty i trolle, przez - można powiedzieć - siatkę rosyjską, która chce wprowadzać panikę. Ale też jest podawana przez polskich influencerów, przez polskich użytkowników internetu, którzy nie sprawdzają informacji i są trochę wykorzystywani jako naiwni do tego, żeby siać tę dezinformację - wskazał Gawkowski.

Trzy rakiety. Nowe informacje o obiektach, które spadły w Polsce „We wszystkich trzech lokalizacjach – w miejscowościach Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski), Rudnik (powiat niżański) oraz Mołodycz (powiat jarosławski) – ujawniono szczątki pocisków manewrujących Ch-101” - przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie…

Najpopularniejsze fałszywe przekazy? Kwestionowanie polskiej obrony i ukraińska prowokacja

W piątek podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Według wstępnych ustaleń prokuratury trzy pociski manewrujące Ch-101 – spadły w trzech miejscach w okolicy Nowego Lipowca w województwie lubelskim, w Rudniku nad Sanem oraz Mołodyczy w województwie podkarpackim.

Centrum Walki z Dezinformacją (CWD) poinformowało w piątek, że tego dnia w internecie dominowały fałszywe przekazy kwestionujące skuteczność polskiej obrony powietrznej; oskarżenia o rzekomą ukraińską prowokację; zarzuty dotyczące nieuzasadnionego wyolbrzymiania zagrożenia przez polskie władze oraz teorie spiskowe sugerujące, jakoby Ukraina celowo przepuszczała rosyjskie rakiety na terytorium Polski.

W sobotę wiceminister cyfryzacji i szef CWD Paweł Olszewski przekazał, że pojawiły się nowe wątki, publikowane nie tylko w języku polskim. Wśród nich dominowała teza o tym, że szczątki rakiet zostały przywiezione przez służby oraz że polskie wojsko nie może samodzielnie, bez zgody Niemiec, podejmować działań ograniczających zagrożenie. Narracje te miały już jednak bardzo ograniczone zasięgi - podkreślił Olszewski.

Centrum Walki z Dezinformacją działa w ramach Ministerstwa Cyfryzacji, a jego formuła pozwala na współpracę ze służbami, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i instytutami badawczymi. Centrum ma koordynować działania istniejących instytucji oraz m.in. identyfikować i ujawniać narracje dezinformacyjne, które są wymierzone w bezpieczeństwo Polski i Polaków.