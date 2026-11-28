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Sposób odżywiania potrafi realnie spowolnić biologiczny zegar organizmu – potwierdziła to najnowsza analiza DNA niemal 7500 osób, opublikowana w „Nature Communications”. Niemieccy naukowcy wykazali, że wśród prozdrowotnych modeli żywienia na prowadzenie wysuwają się dwa: dieta DASH oraz oparta na lokalnych produktach dieta nordycka.

Jak naukowcy zmierzyli starzenie w DNA?

Najnowsze badania opublikowane w renomowanym czasopiśmie „Nature Communications” przynoszą konkretne odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu diety na procesy starzenia się organizmu. Niemieccy naukowcy z dwóch wiodących instytucji – Niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych (DZNE) w Bonn oraz Niemieckiego Instytutu Żywienia Człowieka (DIfE) w Poczdamie – przeanalizowali dane niemal 7500 dorosłych uczestników dwóch dużych projektów badawczych: Rhineland Study oraz EPIC-Potsdam.

Co istotne, badacze nie ograniczyli się do standardowych ankiet żywieniowych. Wykorzystali nowoczesne metody analiz DNA, sprawdzając tzw. metylację, czyli „ślady upływu czasu” w materiale genetycznym. Przebadano aż 850 tysięcy punktów w DNA, co stanowi dwukrotnie większy zakres niż w większości wcześniejszych badań nad starzeniem.

Dieta DASH i nordycka najskuteczniej spowalniają starzenie

Wyniki badania wskazują, że kilka modeli żywieniowych, w tym dieta śródziemnomorska, nordycka, DASH, MIND oraz roślinna, przynosi wymierne korzyści w kontekście spowalniania starzenia biologicznego. Jednak to właśnie dieta DASH oraz nordycka wykazały najsilniejszą korelację z wolniejszym starzeniem się organizmu.

Idealna dieta istnieje? Naukowcy zbadali 7500 osób i odkryli coś ważnego Zdrowe odżywianie to wolniejsze starzenie się organizmu – potwierdzają najnowsze badania niemieckich naukowców. Co ciekawe, nie istnieje jedna uniwersalna dieta, która gwarantuje najlepsze efekty. Różne wzorce żywieniowe mogą być równie skuteczne, a…

Dieta DASH, stworzona z myślą o walce z nadciśnieniem tętniczym, opiera się na warzywach, owocach, produktach pełnoziarnistych i chudym nabiale, przy jednoczesnym ograniczeniu spożycia soli i tłuszczów nasyconych. W badaniu wyróżniła się szczególnie silnym wpływem na szlaki biologiczne związane z ochroną serca.

stworzona z myślą o walce z nadciśnieniem tętniczym, opiera się na warzywach, owocach, produktach pełnoziarnistych i chudym nabiale, przy jednoczesnym ograniczeniu spożycia soli i tłuszczów nasyconych. W badaniu wyróżniła się szczególnie silnym wpływem na szlaki biologiczne związane z ochroną serca. Dieta nordycka natomiast bazuje na produktach łatwo dostępnych również w Polsce, takich jak tłuste ryby morskie (śledź, makrela, łosoś), warzywa korzeniowe i kapustne, produkty pełnoziarniste, owoce leśne i orzechy. Ten model żywienia udowadnia, że nie potrzeba egzotycznych składników, by zadbać o zdrowie i długowieczność.

Liczy się jakość produktów, a nie rygorystyczny jadłospis

Eksperci podkreślają, że różnice pomiędzy poszczególnymi modelami żywieniowymi są niewielkie – ponad 70 procent uruchamianych przez nie szlaków komórkowych pokrywa się ze sobą. Oznacza to, że najważniejsza jest ogólna jakość spożywanych produktów, bogactwo antyoksydantów i błonnika, a nie ścisłe trzymanie się jednego, konkretnego jadłospisu.

Jak wyjaśnia Monique Breteler, dyrektor ds. nauk o zdrowiu populacji w DZNE i kierownik badania Rhineland Study:

„Spowalniając proces starzenia, można zmniejszyć ryzyko chorób związanych z wiekiem, takich jak demencja czy choroby układu krążenia. Zatem zdrowe odżywianie przyczynia się do zdrowego starzenia się”.

Dietą w otyłość brzuszną. Warzywa, które pomagają schudnąć Aktywność fizyczna i właściwa, odpowiednio zbilansowana dieta – to podstawa, jeżeli chcemy zachować prawidłową wagę. O ile każda forma ruchu jest cenna – o tyle sposób odżywiania wymaga już dokładnego zaplanowania i konsekwencji. Musimy wiedzieć nie…

Nie ma jednej idealnej diety dla każdego

Badacze zwracają uwagę, że nie istnieje jedna „idealna” dieta dla każdego. Najnowsze wyniki przynoszą optymistyczne wnioski dla osób chcących dbać o zdrowie i długowieczność, nie rezygnując z własnych upodobań kulinarnych.

Efekty nie są ogromne, ale można je zmierzyć i są istotne z punktu widzenia profilaktyki. Co ważne, prawdopodobnie nie ma jednej właściwej diety… To pocieszające odkrycie, ponieważ daje możliwość dostosowania zdrowego odżywiania do osobistych preferencji, budżetu i gustu – podkreśla Breteler.