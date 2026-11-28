Jak naukowcy zmierzyli starzenie w DNA?
Najnowsze badania opublikowane w renomowanym czasopiśmie „Nature Communications” przynoszą konkretne odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu diety na procesy starzenia się organizmu. Niemieccy naukowcy z dwóch wiodących instytucji – Niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych (DZNE) w Bonn oraz Niemieckiego Instytutu Żywienia Człowieka (DIfE) w Poczdamie – przeanalizowali dane niemal 7500 dorosłych uczestników dwóch dużych projektów badawczych: Rhineland Study oraz EPIC-Potsdam.
Co istotne, badacze nie ograniczyli się do standardowych ankiet żywieniowych. Wykorzystali nowoczesne metody analiz DNA, sprawdzając tzw. metylację, czyli „ślady upływu czasu” w materiale genetycznym. Przebadano aż 850 tysięcy punktów w DNA, co stanowi dwukrotnie większy zakres niż w większości wcześniejszych badań nad starzeniem.
Dieta DASH i nordycka najskuteczniej spowalniają starzenie
Wyniki badania wskazują, że kilka modeli żywieniowych, w tym dieta śródziemnomorska, nordycka, DASH, MIND oraz roślinna, przynosi wymierne korzyści w kontekście spowalniania starzenia biologicznego. Jednak to właśnie dieta DASH oraz nordycka wykazały najsilniejszą korelację z wolniejszym starzeniem się organizmu.
- Dieta DASH, stworzona z myślą o walce z nadciśnieniem tętniczym, opiera się na warzywach, owocach, produktach pełnoziarnistych i chudym nabiale, przy jednoczesnym ograniczeniu spożycia soli i tłuszczów nasyconych. W badaniu wyróżniła się szczególnie silnym wpływem na szlaki biologiczne związane z ochroną serca.
- Dieta nordycka natomiast bazuje na produktach łatwo dostępnych również w Polsce, takich jak tłuste ryby morskie (śledź, makrela, łosoś), warzywa korzeniowe i kapustne, produkty pełnoziarniste, owoce leśne i orzechy. Ten model żywienia udowadnia, że nie potrzeba egzotycznych składników, by zadbać o zdrowie i długowieczność.
Liczy się jakość produktów, a nie rygorystyczny jadłospis
Eksperci podkreślają, że różnice pomiędzy poszczególnymi modelami żywieniowymi są niewielkie – ponad 70 procent uruchamianych przez nie szlaków komórkowych pokrywa się ze sobą. Oznacza to, że najważniejsza jest ogólna jakość spożywanych produktów, bogactwo antyoksydantów i błonnika, a nie ścisłe trzymanie się jednego, konkretnego jadłospisu.
Jak wyjaśnia Monique Breteler, dyrektor ds. nauk o zdrowiu populacji w DZNE i kierownik badania Rhineland Study:
„Spowalniając proces starzenia, można zmniejszyć ryzyko chorób związanych z wiekiem, takich jak demencja czy choroby układu krążenia. Zatem zdrowe odżywianie przyczynia się do zdrowego starzenia się”.
Nie ma jednej idealnej diety dla każdego
Badacze zwracają uwagę, że nie istnieje jedna „idealna” dieta dla każdego. Najnowsze wyniki przynoszą optymistyczne wnioski dla osób chcących dbać o zdrowie i długowieczność, nie rezygnując z własnych upodobań kulinarnych.
Efekty nie są ogromne, ale można je zmierzyć i są istotne z punktu widzenia profilaktyki. Co ważne, prawdopodobnie nie ma jednej właściwej diety… To pocieszające odkrycie, ponieważ daje możliwość dostosowania zdrowego odżywiania do osobistych preferencji, budżetu i gustu – podkreśla Breteler.