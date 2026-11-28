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Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza odrzucił w sobotę wniosek Argentyny o zastosowanie środków tymczasowych, które miały wstrzymać zatwierdzone przez Wielką Brytanię odwierty naftowe w pobliżu spornego archipelagu Falklandów. Sędziowie głosowali w tej sprawie stosunkiem 18 do 3.

Buenos Aires zwróciło się do trybunału 13 października. Domagało się zawieszenia projektu odwiertów Sea Lion, planowanego na północ od Falklandów.

Archipelag pozostaje pod brytyjską kontrolą, ale Argentyna zgłasza do niego roszczenia i nazywa go Malwinami. Władze w Buenos Aires chciały również, by Wielka Brytania nie wydawała kolejnych pozwoleń na eksploatację morskich zasobów naturalnych wokół wysp do czasu zakończenia postępowania arbitrażowego.

Londyn przekonywał, że przyjęcie argentyńskiego wniosku pozbawiłoby mieszkańców Falklandów możliwości korzystania z własnych zasobów i miałoby „katastrofalne konsekwencje” dla gospodarki terytorium.

W opublikowanym w sobotę orzeczeniu Trybunał poinformował o odrzuceniu wniosku Argentyny. Przewodniczący składu orzekającego Maurice Kamga wskazał, że Wielka Brytania zapewniła, iż prace wiertnicze nie rozpoczną się przed marcem 2027 roku.

Wydobycie ropy w ramach projektu Sea Lion ma ruszyć nie wcześniej niż w marcu 2028 roku.

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Brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband oraz prokuratorka generalna Ellie Reeves pozytywnie ocenili decyzję trybunału.

Wzywamy teraz Argentynę do poszanowania prawa mieszkańców Falklandów do decydowania o własnej przyszłości i apelujemy do Argentyny o zaprzestanie wywierania szerszej presji gospodarczej na Falklandy – napisali we wspólnym oświadczeniu.

Władze Argentyny podkreśliły natomiast, że orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza „nie jest ostatnim słowem” w sporze.

Falklandy są pod brytyjską kontrolą od 1833 roku. W 1982 roku archipelag został zajęty przez argentyńskie wojska, co doprowadziło do 74-dniowej wojny między Argentyną a Wielką Brytanią. Konflikt zakończył się zwycięstwem Londynu.

Mieszkańcy wysp opowiadają się za zachowaniem brytyjskiego zwierzchnictwa. W ostatnich miesiącach napięcie w relacjach Londynu i Buenos Aires wzrosło po tym, gdy rząd prezydenta Javiera Milei przedstawił projekt przepisów wymierzonych w firmy uczestniczące w poszukiwaniach ropy u wybrzeży archipelagu.

Falklandy / Shutterstock