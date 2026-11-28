RMF24

Szukasz pomysłu na wyjątkową wycieczkę po Dolnym Śląsku? Wambierzyce, nazywane „Śląską Jerozolimą”, kryją atrakcję, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Najstarsza ruchoma szopka w Europie działa tu nieprzerwanie od ponad 140 lat i przyciąga tłumy turystów niezależnie od pory roku.

Z Asyżu do „Śląskiej Jerozolimy”. Jak zaczęła się ta tradycja?

Pierwsza na świecie szopka bożonarodzeniowa została zorganizowana przez św. Franciszka z Asyżu w 1223 roku, w grocie nieopodal włoskiego Greccio. Od tego czasu tradycja ta rozprzestrzeniła się na cały kontynent, szczególnie silnie rozwijając się we Włoszech.

Do Polski zwyczaj budowania szopek dotarł pod koniec XIII wieku za sprawą franciszkanów, którzy osiedlili się w naszym kraju. Wambierzyce, zwane „Śląską Jerozolimą”, już w XVIII wieku były miejscem, gdzie powstawały pierwsze mechaniczne szopki.

Dzieło życia jednego człowieka. Budował ją przez kilkadziesiąt lat

Wyjątkowa szopka w Wambierzycach jest dziełem Longina Wittiga, który urodził się w 1824 roku we wsi Góra św. Anny. Już od najmłodszych lat był związany z tradycją budowania szopek, przekazywaną w jego rodzinie z pokolenia na pokolenie. Prace nad monumentalną, mechaniczną szopką rozpoczął około 1850 roku. Po latach, wraz z rodziną, przeniósł się do Wambierzyc, gdzie w 1882 roku zamieszkał w budynku u podnóża Kalwarii – miejscu, gdzie do dziś prezentowane jest jego dzieło.

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu już działa. Ile kosztują pierogi, bigos i pajda ze smalcem? Ruszył jeden z najpopularniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Polsce. Na wrocławskim Rynku i Placu Nowym Targu stanęły już stragany z rękodziełem oraz gastronomią. Sprawdziliśmy, jakie atrakcje przygotowano w tym roku i ile kosztują…

Szopka bardzo szybko stała się lokalną atrakcją, przyciągając pielgrzymów i turystów. Z czasem, na prośbę odwiedzających, Wittig rozbudowywał ją o kolejne sceny, w tym przedstawienie Drogi Krzyżowej. Po jego śmierci w 1895 roku opiekę nad szopką przejął jego syn Hermann, który kontynuował rodzinne dzieło i wzbogacał je o nowe elementy.

800 lipowych figur i zegarowy mechanizm. Co kryje w sobie szopka?

Szopka w Wambierzycach to prawdziwe dzieło sztuki rzeźbiarskiej i zegarmistrzowskiej. Składa się z około 800 figurek wykonanych z drewna lipowego, z czego aż 300 jest ruchomych. Całość napędza precyzyjny mechanizm zegarowy, który wprawia w ruch poszczególne postacie i sceny.

Wśród licznych przedstawień znajdują się zarówno sceny religijne, jak i rodzajowe: narodzenie Jezusa, rzeź niewiniątek, Święta Rodzina przy pracy, 12-letni Jezus w świątyni, Ostatnia Wieczerza, droga krzyżowa, objawienie Matki Bożej w Lourdes, a także kopalnia węgla i zabawa ludowa.

Jak zrobić kalendarz adwentowy, który zachwyci całą rodzinę? Sprawdź nasze pomysły! 1 grudnia to nie tylko początek nowego miesiąca, ale wraz ze startem adwentu – czasu oczekiwania na Boże Narodzenie. W polskich domach coraz częściej pojawiają się kalendarze adwentowe, które umilają odliczanie do świąt. Skąd wzięła się ta tradycja,…

Magia świąt przez cały rok. Co jeszcze warto zobaczyć w Wambierzycach?

Dziś ruchoma szopka w Wambierzycach jest jednym z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska. Od 1946 roku opiekę nad szopką sprawuje miejscowa parafia. Jest dostępna dla zwiedzających przez cały rok. Warto zobaczyć ją na własne oczy i poczuć magię świąt Bożego Narodzenia już teraz.