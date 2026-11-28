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Ukraina przygotowuje następne uderzenia na Most Krymski, które miałyby doprowadzić do całkowitego zniszczenia przeprawy łączącej anektowany Krym z Rosją – napisał brytyjski dziennik „The Telegraph”. Według źródeł gazety prezydent Wołodymyr Zełenski miał polecić wojskowym zerwanie pozostałej części połączenia.

Ukraińskie drony i pociski manewrujące zaatakowały most 18 listopada. W efekcie operacji do Cieśniny Kerczeńskiej runął fragment czteropasmowej jezdni wraz z elementem konstrukcji wsporczej.

Prezydent chce, żeby został całkowicie zniszczony – powiedziało gazecie źródło wojskowe, dodając, że przygotowywane są dalsze ataki.

Według brytyjskiego dziennika w operacji wykorzystano łącznie 11 systemów uzbrojenia. Jednym z nich miały być ukraińskie pociski przeciwokrętowe Neptun, użyte przeciwko wzmocnionej części kolejowej przeprawy.

Neptun to pocisk opracowany w Ukrainie na bazie konstrukcji przeciwokrętowych z czasów ZSRR. Zyskał rozgłos w kwietniu 2022 roku, gdy został użyty do zatopienia rosyjskiego krążownika rakietowego Moskwa, flagowego okrętu Floty Czarnomorskiej.

W późniejszych latach Ukraina przedstawiła również wersję pocisku przeznaczoną do atakowania celów lądowych. Rozwijany jest wariant o zasięgu do 1000 kilometrów.

Przebieg operacji

„The Telegraph” podał, powołując się na źródło znające przebieg operacji, że wyrzutnie pocisków ustawiono na wybrzeżu ukraińskim. Rakiety miały zostać odpalone krótko po północy. Brygada odpowiedzialna za atak wycofała się, by uniknąć ostrzału Rosjan. Później nastąpił proces weryfikacji rezultatów uderzenia.

Oczywiście, że wypiliśmy trochę piwa – powiedział „The Telegraph” jeden z planistów misji, wspominając moment, w którym jego towarzysze dowiedzieli się o zniszczeniach.

Następnej nocy oddziały wróciły na swoje pozycje, by zaatakować po raz kolejny. Jak podaje „The Telegraph”, wtedy dopiero żołnierze dowiedzieli się, że bezpośredni rozkaz został wydany przez samego Zełenskiego.

Według piątkowej aktualizacji wywiadowczej ukraińskiego resortu obrony, cytowanej przez gazetę, drogowa część mostu miała zostać wyłączona z użytkowania. Prawdopodobnie nadal działać miał jednak jeden tor kolejowy. Zawalenie fragmentu konstrukcji zablokowało także żeglugę między Morzem Azowskim a Morzem Czarnym.

Most Krymski ma około 19 kilometrów długości. Został oddany do użytku w 2018 roku, cztery lata po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Przeprawa jest istotna dla zaopatrywania rosyjskich wojsk na okupowanym półwyspie i na południu Ukrainy. Stanowi też swoisty symbol rosyjskiej dominacji w regionie.

Od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji Ukraina kilkukrotnie atakowała obiekt. Kijów wskazuje, że jego zniszczenie ograniczyłoby rosyjskie możliwości logistyczne oraz wojskowe na Krymie.

Według cytowanego przez The Moscow Times prof. Andreasa Kapposa z Uniwersytetu Chalifa w Abu Zabi, nawet w najbardziej sprzyjających warunkach odbudowa mostu może zająć Rosji co najmniej dwa lata. W warunkach wojennych będzie to w praktyce niewykonalne.