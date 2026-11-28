RMF24

Komisja Europejska daje producentom samochodów hybrydowych dodatkowe trzy lata. W opublikowanym dzisiaj komunikacie proponuje przesunięcie do 2030 roku nowych zasad obliczania emisji CO2 przez niektóre hybrydy ładowane z gniazdka. Chodzi o samochody, które mogą przejechać co najmniej 80 kilometrów wyłącznie na prądzie.

Dzisiejsza propozycja Komisji nie oznacza opóźnienia wejścia w życie Euro 7

Propozycja pojawia się w przeddzień rozpoczęcia stosowania normy Euro 7, czyli nowych unijnych przepisów dotyczących samochodów. Zaostrzają one wymagania dotyczące zanieczyszczeń ze spalin, hamulców i opon, a także trwałości akumulatorów w samochodach elektrycznych i hybrydowych.

Od jutra, 29 listopada, Euro 7 obejmie nowe typy samochodów osobowych i dostawczych. Od listopada przyszłego roku wymagania będą dotyczyć wszystkich nowych samochodów tych kategorii.

Dzisiejsza propozycja Komisji nie oznacza opóźnienia wejścia w życie Euro 7, ale Komisja chce osobno zmienić zasady obliczania emisji CO2 dla niektórych hybryd plug-in. Konkretnie dotyczy hybryd typu plug-in, czyli samochodów wyposażonych w silnik benzynowy i elektryczny, które można ładować z gniazdka.

Od 2030 roku współczynniki mają być regularnie aktualizowane

Problem polega na tym, że w testach takie samochody wypadają bardzo dobrze pod względem emisji CO2. Zakłada się bowiem, że dużą część drogi pokonują na prądzie. W rzeczywistości kierowcy nie zawsze je ładują. Część kierowców nie ma możliwości łatwego ładowania, bo mieszka np. w bloku; inni po prostu wybierają benzynę, bo jest prościej i szybciej. W efekcie samochody emitują więcej dwutlenku węgla, niż wynika z oficjalnych pomiarów.

KE chce zmienić sposób obliczania emisji, tak aby lepiej odpowiadał rzeczywistemu użytkowaniu samochodów. Dzisiaj zaproponowała jednak pozostawienie dotychczasowych współczynników do 2030 roku. To trzy lata dodatkowego czasu dla producentów, którzy nadal będą mogli wykazywać korzystniejsze wyniki emisji swoich hybryd. Od 2030 roku współczynniki mają być regularnie aktualizowane na podstawie rzeczywistych danych o użytkowaniu tych samochodów.

Nowe przepisy mają sprawić, by samochody mniej zanieczyszczały powietrze nie tylko w chwili zakupu, ale również podczas wieloletniego użytkowania.