Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej pozbawiło Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" prawa do działalności na terenie tego kraju - poinformowano na stronie internetowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

/ Shutterstock

Jak wyjaśniono, "na opublikowanej przez ministerstwo liście znalazło się 15 organizacji, które straciły możliwość legalnej aktywności w Rosji", a "Stowarzyszenie ‘Wspólnota Polska’ jest jedyną organizacją typu NGO z Polski, której zabroniono działalności w Rosji".

Poinformowano, że wśród 15 organizacji wymienionych na liście jest dziewięć z Niemiec, trzy z USA i po jednej z Polski, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

"Są to, m.in.: Amnesty International i Human Rights Watch, filie amerykańskiej Fundacji Carnegiego, jednej z najstarszych fundacji w Stanach Zjednoczonych i przedstawicielstwa znanych niemieckich fundacji politycznych: Fundacji im. Friedricha Eberta, Fundacji im. Friedricha Naumanna i Fundacji im. Heinricha Boella, Fundacja im. Róży Luksemburg, Fundacja Agi Chana, międzynarodowy Institute of International Education" - napisano. "Zostały one ‘wykluczone z uwagi na odkrycie naruszeń obecnych przepisów Federacji Rosyjskiej’, zaznaczyło ministerstwo. Jakie naruszenia i przepisy - tego już nie podało" - czytamy na stronie Stowarzyszenia.

Jak podkreślono, "wykreślenie z rejestru w praktyce oznacza zamknięcie rosyjskich przedstawicielstw".

Przypomniano, że "Stowarzyszenie ‘Wspólnota Polska’ od 32 lat wspiera Polonię i Polaków na świecie, w tym zamieszkujących tereny Federacji Rosyjskiej".

Jak zaznaczono, "aktualnie największe wysiłki skierowane są na rzecz Polaków na Ukrainie i uchodźców polskiego pochodzenia, którzy przyjeżdżają do Polski z terenów objętych rosyjską agresją". "Zakaz wydany przez rosyjski MSZ znacząco utrudni wypełnianie naszych powinności wobec Polaków w Rosji" - podkreślono we wpisie.