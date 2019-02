Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, który obecnie przebywa w Rosji, otrzymał tam państwową ochronę, na polecenie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina - poinformował rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. / Vladimir Gerdo / PAP

Przedstawiciel Kremla wyjaśnił, że ochrona ta przysługuje Janukowyczowi od momentu jego wjazdu do Rosji, gdy miał jeszcze status prezydenta Ukrainy. Jednocześnie Janukowycz nie ma żadnego specjalnego, prawnego statusu w Rosji - dodał Pieskow. Nie wyjaśnił jednak, kto dokładnie zajmuje się ochroną Janukowycza.



W ostatnich dniach były prezydent Ukrainy wystąpił w Moskwie na konferencji prasowej w państwowej agencji informacyjnej RIA Nowosti. Jego wypowiedzi obszernie relacjonowała telewizja publiczna.



Janukowycz powiedział m.in., że według posiadanych przez niego informacji grupa złożona z 12 osób, powołana przez obecne władze Ukrainy, przygotowuje zamach na prorosyjskiego ukraińskiego polityka Wiktora Medwedczuka. Janukowycz wspomniał też o zamachu, którego celem miałby być on sam.



Były prezydent Ukrainy został odsunięty od władzy na początku 2014 roku i zbiegł do Rosji. Pod koniec stycznia br. sąd na Ukrainie uznał go za winnego zdrady stanu i skazał zaocznie na 13 lat pozbawienia wolności.