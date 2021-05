O stracie „prawdziwego przyjaciela i lojalnego kompana” poinformował na Twitterze były prezydent USA Barack Obama. „Pożegnaliśmy dzisiaj, po walce z rakiem, naszego najlepszego przyjaciela, psa Bo” – napisała na Instagramie była pierwsza dama Michelle Obama.

Przez ponad dekadę był stale obecny w naszym życiu, szczęśliwy w nasze lepsze i gorsze dni - dodał były prezydent.

Jak pisze CNN, Bo pojawił się w prezydenckiej rodzinie w 2009 roku wkrótce po przeprowadzce do Białego Domu. Barack Obama obiecał psa córkom w zamian za trudy kampanii prezydenckiej.



Włochaty portugalski pies dowodny był prezentem od senatora Teda Kennedy’ego i jego żony Victorii. Kilka lat później w domu Obamów pojawił się drugi pies tej samej rasy, suka Sunny.



Wspominając Bo, eksprezydent napisał, że "tolerował on całe zamieszanie związane z przebywaniem w Białym Domu; głośno szczekał, ale nie gryzł, kochał latem wskakiwać do basenu i był spokojny w kontaktach z dziećmi. Żył dla resztek ze stołu i miał świetne włosy".



Michelle Obama zaznaczyła, że Bo pomagał im w czasie, kiedy córki wyjechały do szkoły i ich życie "zwolniło".