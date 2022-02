Czterdzieści do pięćdziesięciu procent rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy z Ukrainą znajduje się na „pozycjach do ataku” - twierdzi przedstawiciel resortu obrony USA. Wcześniej amerykański prezydent zapowiedział, że USA mają informacje świadczące o tym, że do rosyjskiego ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni.

REKLAMA