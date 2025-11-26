57-letni mieszkaniec północnych Włoch został aresztowany po tym, jak próbował podszyć się pod swoją zmarłą matkę, by odnowić jej dowód osobisty i dalej pobierać jej emeryturę. Policja odkryła ciało kobiety w szafie, a mężczyźnie postawiono szereg zarzutów.
- 57-letni mężczyzna z Borgo Virgilio koło Mantui przebrał się za swoją zmarłą matkę, by odnowić jej dowód osobisty.
- Mężczyzna nie zgłosił śmierci matki, by nadal pobierać jej emeryturę.
- Policja znalazła w domu zmumifikowane ciało 82-letniej Grazielli Dall'Oglio, owinięte w śpiwory i ukryte w szafie.
- 57-latek został oskarżony o ukrycie zwłok, oszustwo przeciwko państwu, podszywanie się pod inną osobę oraz fałszerstwo dokumentów.
- Według śledczych próbował również pobrać płyny z ciała matki, by opóźnić rozkład zwłok.
- Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
57-letni mężczyzna, były pielęgniarz, nie zgłosił śmierci swojej 82-letniej matki, która zmarła w 2022 roku w miejscowości Borgo Virgilio niedaleko Mantui - poinformował CNN. Gdy dowód osobisty kobiety stracił ważność, syn przebrał się za nią, używając makijażu, peruki i kobiecych ubrań, by osobiście złożyć wniosek o nowy dokument.