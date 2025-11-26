Podejrzenia urzędnika

Podejrzenia wzbudziły ciemne włosy na karku, dłoniach i brodzie "starszej kobiety". Pracownik urzędu powiadomił policję, która wezwała domniemaną panią Dall'Oglio do ponownego stawienia się w urzędzie. Nagrania monitoringu potwierdziły, że do urzędu przybył mężczyzna przebrany za matkę.

Gdy funkcjonariusze udali się do domu kobiety, odkryli jej zmumifikowane ciało ukryte w szafie, owinięte w śpiwory. Według śledczych syn próbował zapobiec rozkładowi ciała, pobierając z niego płyny za pomocą strzykawki.

Zarzuty i dalsze śledztwo

Mężczyzna usłyszał zarzuty ukrycia zwłok, oszustwa przeciwko państwu, podszywania się pod inną osobę oraz fałszerstwa dokumentów. Przebywa obecnie w areszcie, a prokuratura oczekuje na wyniki sekcji zwłok.

Włoska policja podkreśla, że oszustwa związane z pobieraniem emerytur po zmarłych są w kraju powszechne. Rocznie zatrzymuje się dziesiątki osób, które wykorzystują luki w systemie rejestracji zgonów i wypłat świadczeń.