57-letni mieszkaniec północnych Włoch został aresztowany po tym, jak próbował podszyć się pod swoją zmarłą matkę, by odnowić jej dowód osobisty i dalej pobierać jej emeryturę. Policja odkryła ciało kobiety w szafie, a mężczyźnie postawiono szereg zarzutów.

  • 57-letni mężczyzna z Borgo Virgilio koło Mantui przebrał się za swoją zmarłą matkę, by odnowić jej dowód osobisty.
  • Mężczyzna nie zgłosił śmierci matki, by nadal pobierać jej emeryturę.
  • Policja znalazła w domu zmumifikowane ciało 82-letniej Grazielli Dall'Oglio, owinięte w śpiwory i ukryte w szafie.
  • 57-latek został oskarżony o ukrycie zwłok, oszustwo przeciwko państwu, podszywanie się pod inną osobę oraz fałszerstwo dokumentów.
  • Według śledczych próbował również pobrać płyny z ciała matki, by opóźnić rozkład zwłok.
57-letni mężczyzna, były pielęgniarz, nie zgłosił śmierci swojej 82-letniej matki, która zmarła w 2022 roku w miejscowości Borgo Virgilio niedaleko Mantui - poinformował CNN. Gdy dowód osobisty kobiety stracił ważność, syn przebrał się za nią, używając makijażu, peruki i kobiecych ubrań, by osobiście złożyć wniosek o nowy dokument.

Podejrzenia urzędnika

Podejrzenia wzbudziły ciemne włosy na karku, dłoniach i brodzie "starszej kobiety". Pracownik urzędu powiadomił policję, która wezwała domniemaną panią Dall'Oglio do ponownego stawienia się w urzędzie. Nagrania monitoringu potwierdziły, że do urzędu przybył mężczyzna przebrany za matkę.

Gdy funkcjonariusze udali się do domu kobiety, odkryli jej zmumifikowane ciało ukryte w szafie, owinięte w śpiwory. Według śledczych syn próbował zapobiec rozkładowi ciała, pobierając z niego płyny za pomocą strzykawki.

Zarzuty i dalsze śledztwo

Mężczyzna usłyszał zarzuty ukrycia zwłok, oszustwa przeciwko państwu, podszywania się pod inną osobę oraz fałszerstwa dokumentów. Przebywa obecnie w areszcie, a prokuratura oczekuje na wyniki sekcji zwłok.

Włoska policja podkreśla, że oszustwa związane z pobieraniem emerytur po zmarłych są w kraju powszechne. Rocznie zatrzymuje się dziesiątki osób, które wykorzystują luki w systemie rejestracji zgonów i wypłat świadczeń.