Jest najnowszy komunikat Watykanu nt. papieża Franciszka. Wynika z niego, że stan zdrowia Ojca Świętego powoli się poprawia.

Papież Franciszek, zdj. archiwalne / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Stan zdrowia papieża Franciszka powoli się poprawia - wynika z najnowszego komunikatu Watykanu. Wyniki badań krwi Ojca Świętego są stabilne. Papież nie ma też gorączki.

Wcześniej przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Zuppi powiedział, że informacje napływające ze szpitala wskazują na to, że papież wraca do pełni zdrowia.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Bolonii metropolita tego miasta i wysłannik Franciszka do spraw Ukrainy oświadczył: "Wszyscy martwimy się o papieża, ale to, co się mówi, opisuje, jak faktycznie jest". To, że papież zjadł śniadanie, przeczytał gazety, przyjął kilka osób, oznacza, że zmierza w kierunku pełnego powrotu do zdrowia. Mamy nadzieję, że nastąpi to szybko - stwierdził szef włoskiego Episkopatu.

88-letni Ojciec Święty przebywa w Poliklinice Gemelli w Rzymie od piątku 14 lutego. Trafił tam z powodu zapalenia oskrzeli. We wtorek Watykan przekazał, że infekcja rozwinęła się i papież ma obustronne zapalenie płuc.