„Powinienem dostać 8 Pokojowych Nobli”. Trump oburzony

RMF24

Prezydent USA Donald Trump nie kryje rozgoryczenia faktem, że Pokojowa Nagroda Nobla nie trafiła w jego ręce. Tegoroczną laureatką została południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay. „Nie wiem nic o tej kobiecie i nikt inny też nie wie! Nikt nigdy o niej nie słyszał, poza tym, że – co jest oczywiste – nienawidzi Izraela. Nie wiem, co ta kobieta zrobiła” - napisał na portalu Truth Social. „Powinienem dostać 8 Pokojowych Nagród Nobla, a nie tylko jedną” - dodał w swoim niepodrabialnym stylu.

Trump: Nie wiem nic o tej kobiecie

Navanethem Pillay urodziła się w Durbanie w RPA, w rodzinie pochodzenia indyjskiego. Jako prawniczka przeciwstawiała się apartheidowi i broniła m.in. Nelsona Mandeli. Później była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz Wysoką Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka. Odegrała istotną rolę w historycznym orzeczeniu Trybunału dla Rwandy, który uznał, że gwałty i przemoc seksualna mogą wyczerpywać znamiona zbrodni ludobójstwa. Przyczyniła się również do przełomu w ściganiu osób winnych podżegania do ludobójstwa poprzez propagandę.

Tegoroczny werdykt Komitetu Noblowskiego nie spodobał się przywódcy USA, który od dawna sugeruje, że to on zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla. Donald Trump na portalu Truth Social nie szczędził gorzkich słów zarówno Navanethem Pillay, jak i Komitetowi Noblowskiemu i Norwegii.

„To właśnie ta kobieta otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla zamiast Wielkich Stanów Zjednoczonych Ameryki, których przedstawicielem jestem JA” - napisał Trump, dołączając zdjęcie Pillay. Przypomniał powtarzany przez siebie argument, że zakończył osiem wojen.

Nie wiem nic o tej kobiecie i nikt inny też nie wie! O ile mi wiadomo, nikt nigdy o niej nie słyszał, poza tym, że – co jest oczywiste – nienawidzi Izraela. Nie wiem, co ta kobieta zrobiła. Zakończyłem osiem wojen, a listy od wszystkich prezydentów i premierów krajów, którym pomogłem, zostały wysłane do Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Wkrótce zamierzam rozwiązać lub wygrać jeszcze dwie wojny: w Iranie oraz między Rosją a Ukrainą - dodał amerykański przywódca.

Trump: To nieusuwalna plama na wizerunku

W kolejnej części wpisu Trump poszedł jeszcze dalej i stwierdził, że zasługuje nie na jednego Pokojowego Nobla, ale aż 8 - po jednym za każdą zakończoną wojnę. Wśród swoich zasług wymienił m.in. odsunięcie od władzy wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro oraz doprowadzenie krajów NATO do zwiększenia wydatków na obronność.

„Przyznano Nagrodę Nobla jakiejś liberalnej osobie pracującej w ONZ, o której nikt nigdy nie słyszał. Przy wszystkich wojnach, które zakończyłem, nigdy nie zwracałem się do ONZ” - grzmiał Trump. Fakt, że nagroda nie trafiła w jego ręce, nazwał „nieusuwalną plamą na wizerunku Norwegii, która nigdy nie zostanie zapomniana”.

Swój wpis amerykański przywódca podsumował stwierdzeniem, że "Pokojowa Nagroda Nobla została na zawsze zdyskredytowana przez garstkę radykalnych ideologów, którzy są przeciwnikami demokracji i wrogami cywilizacji".

Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 r. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 287 kandydatów: 208 osób i 79 organizacji.