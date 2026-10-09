„Goebbels biłby brawo”. Izrael oburzony Pokojowym Noblem dla Navanethem „Navi” Pillay

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Decyzja o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawniczce Navanethem „Navi” Pillay wywołała sprzeciw izraelskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort ostro skrytykował laureatkę, zarzucając jej szerzenie „antysemickich kłamstw” oraz demonizowanie Izraela. „Gdyby istniała nagroda za kłamstwa, nienawiść i antysemickie oszczerstwa, Pillay byłaby faworytką” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Izraelska dyplomacja porównała decyzję Komitetu Noblowskiego do działań nazistowskiego propagandysty Josepha Goebbelsa. „Teraz, kiedy Komitet Noblowski nagrodził największe kłamstwo XXI wieku, Joseph Goebbels z pewnością oklaskuje to z piekieł” – napisano w serwisie X.

Według izraelskich władz, wyróżnienie Pillay to „groteskowe wykorzystanie nagrody do legitymizacji nienawiści i uprzedzeń wobec Izraela”.

Kim jest Navi Pillay?

Navi Pillay to 85-letnia prawniczka z Republiki Południowej Afryki, znana z walki z apartheidem. W swojej karierze była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), a także Wysoką Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka. Ostatnio przewodniczyła Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, która w ubiegłym roku oskarżyła Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy podczas wojny trwającej od 2023 roku. Izrael stanowczo odrzucił te zarzuty, określając raport jako „skandaliczny”.

Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Znów nie Trump? W stolicy Norwegii, Oslo, ogłoszony został laureat (bądź laureaci) Pokojowej Nagrody Nobla. W ocenie ekspertów za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony…

Lokalne władze w Strefie Gazy: Zginęło już ponad 74 tysiące Palestyńczyków

Według lokalnych władz w Strefie Gazy, w wyniku działań wojennych zginęło ponad 74 tysiące Palestyńczyków, z czego znaczna część to kobiety, dzieci i osoby starsze. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości od 2024 roku prowadzi sprawę, w której m.in. RPA oskarża Izrael o ludobójstwo. Podobne stanowisko zajmują organizacje takie jak Amnesty International, Human Rights Watch czy Lekarze bez Granic.

Izrael odpiera zarzuty, podkreślając, że prowadzi działania przeciwko grupom terrorystycznym, które celowo ukrywają się wśród cywilów i wykorzystują infrastrukturę cywilną do ataków. Według izraelskiej armii, od początku wojny zginęło ok. 22 tysiące bojowników Hamasu i innych ugrupowań.

Wojna w Strefie Gazy to kolejny rozdział długotrwałego konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Jej początkiem był brutalny atak Hamasu na południe Izraela 7 października 2023 roku, w którym zginęło około 1200 osób, a 251 zostało porwanych – większość ofiar stanowili cywile. Komisja Śledcza ONZ, kierowana przez Pillay, uznała w 2024 roku, że Hamas i inne palestyńskie grupy również dopuściły się zbrodni wojennych, w tym tortur, zabójstw i brania zakładników.

Międzynarodowe konsekwencje i podziały

Prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego wydała w 2024 roku nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony Joawa Galanta, zarzucając im zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Izrael stanowczo sprzeciwia się tym oskarżeniom, podkreślając, że broni się przed terroryzmem.