W parku wodnym Oceana w Goteborgu w Szwecji wybuchł potężny pożar. Kłęby czarnego dymu zasłoniły niebo. Doszło do kilku wybuchów, niegroźnie ranne zostały 4 osoby. Do okolicznych mieszkańców zaapelowano, by nie wychodzili z domów.

Pożar w Goteborgu / BJORN LARSSON ROSVALL/TT / PAP/EPA Czarny dym unosi nad całym Goteborgiem. Płonie Oceana - przebudowywany park wodny w tym szwedzkim mieście. Miał zostać otwarty na początku lata. Nie wiadomo, co przyczyniło się do wybuchu pożaru. Najprawdopodobniej ogień został zaprószony w wyniku prowadzonych na budowie prac. Świadkowie mówią o jęzorach ognia i odgłosach kilku eksplozji. Płomienie objęły budynek oraz zewnętrzne zjeżdżalnie, które się zawaliły. W powietrzu unosi się smród palonej gumy i plastiku.

Straż pożarna wciąż walczy z ogniem. Media donoszą, że budynku nie da się już uratować. Okolicznym mieszkańcom zalecono, by pozamykali okna i nie wychodzi na zewnątrz. Ewakuowano także przylegające do basenu budynki, w tym hotel i przedszkola. Wstępne informacje mówią o 4 osobach niegroźnie poszkodowanych. Przebudowywana Oceana miała według planów być jednym z największych parków wodnych w północnej Europie. "Dagens Nyheter" podaje, że koszty przebudowy szacowane są na ponad miliard koron. Trzy tygodnie temu rozpoczęto napełniać baseny wodą. W parku miało być aż 14 atrakcji wodnych, w tym wewnętrzne baseny o powierzchni 6 tys. metrów kwadratowych oraz zewnętrzne o powierzchni 4 tys. metrów kwadratowych. Jednocześnie miało w nim przebywać 1750 gości. Zobacz również: Donald Tusk we Francji: Zawsze mogliśmy na sobie polegać

