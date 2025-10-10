"Wierzę, że spełni się pierwsza faza tego planu, bo pamiętajmy, że porozumienie nie dotyczy całego 20-punktowego planu prezydenta Donalda Trumpa, ale jego pierwszej fazy, czyli tego, że wczoraj wieczorem miał zacząć obowiązywać zakaz ostrzału Strefy Gazy. Po drugie, żyjący jeszcze zakładnicy - a mówi się, że to 20 osób lub mniej - do poniedziałku wrócą do Izraela. Nie ma zaufania po obu stronach" - powiedziała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Agnieszka Magdziak-Miszewska, była ambasadorka RP w Izraelu. "Hamas jest w trudnej sytuacji, bo zakładnicy porwani przez nich dwa lata temu, byli porywani również przez konkurencyjne wobec niego organizacje terrorystyczne w Strefie Gazy, na przykład Islamski Dżihad. Obawiam się, że Hamas do końca sam nie wie, ilu tych zakładników jeszcze żyje i nie jest w stanie wynegocjować - choćby właśnie od Islamskiego Dżihadu - dotrzymania warunków" - dodała.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie. Agnieszka Magdziak-Miszewska gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 / Rex Features/EAST NEWS / East News

Pamiętajmy, że pierwszy punkt, który został zatwierdzony przez Izrael, mówi o powrocie zakładników, zwolnieniu prawie 2 tys. więźniów palestyńskich. Plan ma 20 punktów i jest rozłożony w czasie. Wycofywanie się Izraela ze Strefy Gazy zakłada też całkowite rozbrojenie Hamasu. Izraelczycy chcą końca tej wojny, zdecydowana większość nie chce mordowania Palestyńczyków, chcą powrotu zakładników - tłumaczyła Agnieszka Magdziak-Miszewska z Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych.

Izrael w konflikcie stracił ludzi, to po pierwsze. Po drugie, stracił niewinność oraz wizerunek państwa demokratycznego, dbającego o zachowanie właściwych reguł - dodała była ambasadorka Polski w Tel Awiwie.

Co dalej z rządem premiera Izraela Benjamina Netanjahu? Czy Izrael obejmie amnestią wszystkich członków Hamasu? O to także pytaliśmy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Artykuł w trakcie aktualizacji.

