Naczelnik TOPR poinformował o zakończeniu akcji poszukiwawczej w Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Wczoraj wieczorem odnaleziono ciało jednego z dwóch grotołazów.

Ratownicy TOPR na lądowisku w pobliżu centrali Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego / PAP/Grzegorz Momot /

W tej chwili przechodzimy do akcji, która ma na celu dotarcie do ciał i ich wydobycie. Nie jest to już sprawa pilna, zdecydowanie na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo ratowników, i dziś będziemy przygotowywać pewien plan, ale już bez pośpiechu. To dotarcie i wydobycie ciał będzie rozłożone w czasie i z oceny kolegów, którzy są pod ziemią mamy informację, że po odpowiedniej ilości pracy powinniśmy te ciała wydobyć. To są dni i tygodnie - powiedział naczelnik TOPR. W tej chwili wycofujemy ostatnią grupę ratowników - dodał.



Akcja poszukiwawcza w Jaskini Wielkiej Śnieżnej trwała od soboty. Podczas eksploracji nieznanych dotąd korytarzy w tzw. Przemkowych Partiach dwaj grotołazi zostali odcięci przez wodę, która zalała część korytarza. Ich towarzysze zdołali wyjść z jaskini i zawiadomiła ratowników TOPR.

Ratownicy TOPR wspomagani przez swoich słowackich kolegów z Horskiej Zachrannej Służby nieprzerwanie od soboty drążyli kawałek po kawałku ciasny korytarz używając ładunków wybuchowych. Jak mówił naczelnik TOPR Jan Krzysztof, poszukiwania w takich ekstremalnych warunkach nadzwyczaj trudne i skomplikowane.