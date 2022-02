Deputowana do Izby Reprezentantów Marjorie Taylor Greene w trakcie wywiadu pomyliła tajną policję działającą w III Rzeszy z hiszpańską zupą. Wypowiedź Greene szybko stała się tematem żartów w mediach społecznościowych.

Wczoraj o kongresmence zrobiło się głośno, gdy fragment jej wywiadu udzielonego prawicowej telewizji One America News Network. W rozmowie z Danem Ballem Marjorie Taylor Greene w odniesieniu do działań komisji śledczej Izby Reprezentantów badającej wydarzenia 6 stycznia 2021 roku powiedziała: "Mamy nie tylko więzienie w Waszyngtonie, waszyngtoński gułag, ale też policję gazpacho Nancy Pelosi (przewodnicząca Izby Reprezentantów - przyp. RMF FM) szpiegującą członków Kongresu, śledzącą naszą pracę legislacyjną, szpiegującą nasz personel i obywateli amerykańskich".

Słowa republikanki szybko stały się tematem żartów. "Droga Marjorie Taylor Greene, to ja stworzyłem policję gazpacho w 1993 roku, by sprawić, że nikt nie będzie dodawał sosu Tabasco, papryczek jalapeño czy innych dziwnych rzeczy do mojej ukochanej zupy! Proszę, nie obwiniaj nikogo poza mną. Wpadnij kiedyś na szklaneczkę. Nie zapomnij maseczki i potwierdzenia szczepienia" - w ten sposób do wypowiedzi republikanki odniósł się Jose Andres, hiszpański szef kuchni mieszkający od lat w USA. Jego restauracja Minibar by Jose Andres otrzymała w 2016 roku dwie gwiazdki Michelin.

"Popieram policję gazpacho. Wiele osób serwuje ‘gazpacho’ jak salsę (pikantny sos z drobno pociętych warzyw z przyprawami). Czas pociągnąć ich do odpowiedzialności" - napisał z kolei dziennikarz "Washington Post" Shane Harris. "Gazpacho to zimna pomidorowa zupa. Gestapo to nazistowska policja. Żadna z tych rzeczy nie jest w porządku" - pisał z kolei Jake Sherman z NBC News.

Marjorie Taylor Greene, która w Izbie Reprezentantów zasiada od stycznia 2021 roku, należy do najbardziej kontrowersyjnych członków Kongresu. Zasłynęła m.in. wielokrotnymi porównaniami zasad pandemicznych do Holokaustu oraz promocją licznych spiskowych teorii, w tym tych o zamachach z 11 września 2001 roku. Greene sugerowała też, że kalifornijskie pożary zostały wzniecone przez żydowskie lasery kosmiczne.