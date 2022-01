​Polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś nie chce już reprezentować w ten sposób Polski przy Unii. Wziął udział w konkursie na bardzo dobrze płatne stanowisko w Komisji Europejskiej. Na stanowisku dyrektora generalnego do spraw sąsiedztwa i rozszerzania, o którą się stara Sadoś, płaca zaczyna się od 15 tysięcy euro miesięcznie. Do tego dochodzą przeróżne przywileje. Dziennikarka RMF FM w Brukseli potwierdziła tę informację w wysokiej rangi źródłach KE.

Andrzej Sadoś / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Ambasador Sadoś nie zaprzecza, że wziął udział w konkursie na to stanowisko. W przesłanym RMF FM oświadczeniu napisał, że "Polska jest niedoreprezentowana na wszystkich szczeblach w Komisji Europejskiej, szczególnie najwyższych". Dopytywany zaznaczył, że "dyrekcja ds. sąsiedztwa jest bardzo ważna, czego dowodzi między innymi obecny kryzys na Wschodzie".

Tajemnicą poliszynela jest, że nominację na dyrektora generalnego w KE nieoficjalnie negocjują między sobą także państwa członkowskie UE. To tak ważne stanowisko, że interesują się nim stolice i sami komisarze - wyjaśnia rozmówca RMF FM. Trzeba więc mieć solidne poparcie swojego rządu. Ambasador Sadoś nieoficjalnie często chwali się poparciem Jarosława Kaczyńskiego - kilkakrotnie miał organizować nieoficjalne spotkania komisarzy z prezesem PiS. Uchodzi też za człowieka Adama Bielana.

Polska obecnie jednak nie ma w Unii najmocniejszej pozycji ze względu na zarzuty o łamanie zasad praworządności. A stanowisko, które chce objąć Sadoś, podlega w dodatku komisarzowi Olivérowi Várhelyi, który pochodzi z Węgier, także oskarżanych o łamanie praworządności.

Funkcja dyrektora generalnego to także ogromne pieniądze - miesięcznie ponad 15 tysięcy euro i do tego przeróżne przywileje. Do tej pory tylko raz na stanowisku dyrektora generalnego był Polak, a jest 30 dyrekcji generalnych w KE. Dyrektorem generalnym ds. rolnictwa był w latach 2013-2020 Jerzy Plewa, związany z PSL, były wiceminister ds. rolnictwa.

Informację o starcie w konkursie ambasadora Sadosia jako pierwsze podało Politico.