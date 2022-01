Polska w odpowiedzi przesłanej do Komisji Europejskiej zapewnia, że wykona orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Izby Dyscyplinarnej – dowiedzieli się reporterzy RMF FM w Brukseli. Rząd prosi jednak o czas na wdrożenie zmian i apeluje, by do tego czasu nie przesyłać wezwań do zapłaty kary za niewykonanie wyroków. Na dziś Polska za dalsze działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest winna Komisji Europejskiej 71 mln euro, czyli ponad 321 mln złotych.

REKLAMA