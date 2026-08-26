Polska i Hiszpania kupują „latające cysterny”. Umowa warta miliardy euro

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Hiszpański rząd dał zielone światło dla wartej 5,4 mld euro umowy z Polską dotyczącej zakupu samolotów tankujących Airbus A330 MRTT. Kontrakt ma obowiązywać przez siedem lat i obejmuje nie tylko maszyny, ale też wsparcie logistyczne potrzebne do ich wprowadzenia do służby.

Samoloty Airbus A330 MRTT służą do tankowania innych maszyn w powietrzu (zdjęcie ilustracyjne); fot. Kevin Piechota

Samoloty Airbus A330 MRTT służą do tankowania innych maszyn w powietrzu (zdjęcie ilustracyjne); fot. Kevin Piechota / Shutterstock

Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 MRTT o wartości 5,4 mld euro. O decyzji władz w Madrycie, podjętej na wtorkowym posiedzeniu rządu, poinformowała hiszpańska agencja Europa Press.

Przekazano, że celem umowy, która będzie obowiązywać przez siedem lat, jest zakup samolotów oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby.

Samoloty A330 MRTT służą do tankowania innych maszyn w powietrzu, ale mogą być wykorzystywane również m.in. do transportu ludzi i ładunków oraz ewakuacji medycznej. Ich pozyskanie ma zwiększyć możliwości wsparcia samolotów bojowych.

Polska zamówi cztery maszyny

Na początku lipca wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Polska zamówi cztery tankowce powietrzne A330 MRTT od europejskiego koncernu Airbus. Zapowiedział wówczas, że zakup zostanie sfinansowany z unijnego mechanizmu SAFE, a zamówienie będzie realizowane wspólnie z Hiszpanią.

Pod koniec czerwca szef MON odwiedził Madryt, gdzie rozmawiał z hiszpańską minister obrony Margaritą Robles, a także wizytował zakłady Airbusa w Getafe pod Madrytem.

Hiszpania ma już doświadczenie z tymi maszynami. W 2021 roku kupiła trzy samoloty A330 MRTT za 810 mln euro. Dwie maszyny trafiły do hiszpańskich sił zbrojnych w 2025 roku, natomiast trzecia wciąż oczekuje na wprowadzenie do służby.

Airbus rozbudowuje produkcję

Airbus A330 MRTT bazuje na konstrukcji szerokokadłubowego samolotu pasażerskiego Airbus A330. Maszyny są produkowane we francuskiej Tuluzie, a następnie przebudowywane na tankowce w Getafe.

W Europie Airbus jest jedynym producentem samolotów tankujących, których zakup może zostać sfinansowany z programu SAFE. Koncern, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na tego typu sprzęt, planuje w przyszłym roku uruchomić drugą linię produkcyjną w Sewilli.