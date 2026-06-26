RMF24

Cztery, a nie dwa – tyle wojskowych samolotów tankowania powietrznego według najnowszych informacji ma kupić Polska w ramach programu SAFE. Maszyny chcemy pozyskać wspólnie z Hiszpanami.

Latające cysterny od dłuższego czasu są wymieniane jako jedna z pilnych potrzeb polskiej armii. Maszyny mogą znacząco wydłużyć czas przebywania w powietrzu np. naszych F-35 czy F-16, a to jest wielce istotne w czasie wojny.

TVN24 dowiedział się, że Airbus chce zwolnić dla nas miejsce w kolejce (tzw. sloty), dzięki czemu moglibyśmy pozyskać nie dwa, ale cztery Airbusy A330 MRTT. Samoloty najpierw kupuje się w wersji cywilnej, a później trafiają one do fabryki pod Madrytem, gdzie są przerabiane na wariant wojskowy, latającej cysterny.

Konwersji podlega zaledwie kilka samolotów w ciągu roku, a kolejka jest ogromna, więc Polska, jako państwo, które chce je dopiero nabyć, musiałoby czekać najdłużej – pisze cytowane medium.

Delegacja na czele z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem leciała we wtorek do Hiszpanii, by negocjować zakup czterech maszyn. Już w czwartek wieczorem do MON-u przyszła wiadomość, że Hiszpanie godzą się na to i oddadzą nam swoje sloty produkcyjne. Madryt miał stwierdzić, że być może nam ten sprzęt jest bardziej potrzebny.

Wszystkie cztery maszyny mają dotrzeć do Polski „do trzeciego kwartału 2030 roku”.

Termin ten wynika z programu SAFE. Jeszcze do niedawna mówiło się, że dwa Airbusy A330 MRTT kupimy w ramach SAFE, a dwa poza nim.

Airbus A330 MRTT – latająca stacja paliw i transportowiec w jednym

Airbus A330 MRTT to wielozadaniowy samolot wojskowy opracowany na bazie pasażerskiego Airbusa A330-200. Łączy funkcje powietrznego tankowca, samolotu transportowego i platformy do ewakuacji medycznej. Może przewozić do 300 pasażerów lub 45 ton ładunku, a dzięki zapasowi 111 ton paliwa jest jednym z najwydajniejszych tankowców powietrznych na świecie.

A330 MRTT może tankować inne statki powietrzne na dwa sposoby. Pierwszy to sztywny wysięgnik, obsługiwany zdalnie przez operatora. W przypadku Sił Zbrojnych RP z tego rozwiązania mogą korzystać myśliwce F-16 i F-35.

Drugim sposobem jest system przewodu giętkiego z koszem (A330 MRTT ma dwa takie przewody). Tą metodą można tankować np. polski myśliwiec FA-50 czy śmigłowce Apache.