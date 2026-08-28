Polak zatrzymany w Hiszpanii. Był ścigany ENA za poważne przestępstwa

RMF24

Hiszpańska policja zatrzymała w Torrevieja, w prowincji Alicante na wschodzie kraju, 55-letniego Polaka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania (ENA) – poinformował lokalny portal „Todo Alicante”. Mężczyzna ma być poszukiwany w związku z podejrzeniem usiłowania zabójstwa, uprowadzenia oraz nielegalnego posiadania broni.

W działaniach policji zatrzymano łącznie cztery osoby: trzech obywateli Szwecji oraz Polaka. Wobec wszystkich wcześniej wydano europejskie nakazy aresztowania przez sądy w ich krajach.

Jeden z nich, 30-latek, był poszukiwany w związku z uprowadzeniem, bezprawnym pozbawieniem wolności i kradzieżą. Drugi odpowiadał za przestępstwa związane z handlem narkotykami; ma też odbyć karę roku i czterech miesięcy więzienia. Trzeci, 22-letni Szwed, był poszukiwany w sprawie przestępstwa narkotykowego.

Według lokalnego portalu 55-letni obywatel Polski był ścigany za przestępstwa usiłowania zabójstwa, uprowadzenia i nielegalnego posiadania broni.

Po zakończeniu czynności śledczych wszyscy zatrzymani stanęli przed sądem właściwym do rozpatrywania spraw ekstradycyjnych.

Sąd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przekazania zatrzymanych państwom, które wydały nakazy ich aresztowania.