Polak zatrzymany w Hiszpanii. Był ścigany ENA za poważne przestępstwa

W działaniach policji zatrzymano łącznie cztery osoby: trzech obywateli Szwecji oraz Polaka. Wobec wszystkich wcześniej wydano europejskie nakazy aresztowania przez sądy w ich krajach.
Jeden z nich, 30-latek, był poszukiwany w związku z uprowadzeniem, bezprawnym pozbawieniem wolności i kradzieżą. Drugi odpowiadał za przestępstwa związane z handlem narkotykami; ma też odbyć karę roku i czterech miesięcy więzienia. Trzeci, 22-letni Szwed, był poszukiwany w sprawie przestępstwa narkotykowego.
Według lokalnego portalu 55-letni obywatel Polski był ścigany za przestępstwa usiłowania zabójstwa, uprowadzenia i nielegalnego posiadania broni.
Po zakończeniu czynności śledczych wszyscy zatrzymani stanęli przed sądem właściwym do rozpatrywania spraw ekstradycyjnych.
Sąd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przekazania zatrzymanych państwom, które wydały nakazy ich aresztowania.