RMF24

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Były komendant główny policji z kolejnymi zarzutami. Jarosław S. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Pegasusa - dowiedział się reporter śledczy RMF FM Krzysztof Zasada.

Były szef policji jest podejrzewany o niedopełnienie obowiązków. Zarzut dotyczy dopuszczenia do stosowania przez policję antyszpiegowskiego oprogramowania, a także wykorzystywania go bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej, którzy prowadzą postępowanie w sprawie Pegasusa stwierdzili też, że policja używała tego oprogramowania, mimo wiedzy, że system nie zapewnia bezpieczeństwa przetwarzanych w nim informacji niejawnych.

Jarosław S. sam stawił się w prokuraturze po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzutów. Odmówił składania wyjaśnień.

Nie zastosowano wobec niego żadnych środków zapobiegawczych.