Hiszpania: W 4 minuty złodzieje ukradli, złoty, bezcenny skarb z epoki brązu

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Z Muzeum Villena w prowincji Alicante zniknęła większość Skarbu z Villeny — jednej z najważniejszych kolekcji złotych artefaktów z epoki brązu w Europie. Złodzieje mieli potrzebować zaledwie czterech minut, by dostać się do placówki i uciec z łupem.

Do włamania doszło w czwartek nad ranem w Muzeum Villena, w prowincji Alicante. Alarm uruchomił się około godziny 5.20. Według przedstawiciela miejskich władz sprawcy opuścili budynek już o 5.24.

Operacja była bardzo szybka i bardzo profesjonalna — przekazał rzecznik samorządu, cytowany przez „The Guardian”.

Burmistrz Villeny Fulgencio Cerdán poinformował, że złodzieje zabrali większość kolekcji. Jak podają lokalne media, w muzeum miały pozostać trzy srebrne naczynia, bransoleta oraz fragmenty ozdób ceremonialnego berła, nazywanego „berłem zimorodka”.

Artefakty sprzed trzech tysięcy lat, część wykonana z nieziemskiego metalu

Skarb z Villeny odkrył w 1963 roku archeolog José María Soler. Przedmioty znajdowały się w naczyniu ukrytym w wyschniętym korycie rzeki.

Kolekcja liczy 66 obiektów, głównie wykonanych ze złota. W jej skład wchodziły m.in. 29 bransolet, 11 czarek i trzy flasze, datowane na około 1000 rok p.n.e. Część eksponatów wykonano także ze srebra, bursztynu, żelaza oraz ciemnego materiału pokrytego tlenkami.

Badania opublikowane w czasopiśmie „Trabajos de Prehistoria” wskazywały, że niektóre żelazne elementy mogły powstać z rzadkiego żelaza meteorytowego.

Historyczna i naukowa wartość skarbu jest trudna do oszacowania. Burmistrz określił jednak wartość samego złota na około 1,7 mln euro.

Skarb z Villeny (Shutterstock)

Policja bada trop fałszywego alarmu

Według władz sprawcy przyjechali kilkoma pojazdami i prawdopodobnie dostali się do muzeum przez okno. Samorząd zapewnił, że wszystkie systemy bezpieczeństwa zostały uruchomione i nie doszło do zaniedbań po stronie placówki.

Śledczy sprawdzają, czy alarm uruchomiony krótko przed włamaniem w miejskim centrum sportowym był celowym działaniem mającym odwrócić uwagę służb.

Profesor archeologii Uniwersytetu w Alicante Mauro Hernández ocenił w rozmowie z radiem Cadena SER, że sprawcy byli dobrze przygotowani. Mieli to bardzo dobrze zaplanowane. Wiedzieli, co robić i jak uciec — powiedział.

Skarb był od maja 2024 roku prezentowany w specjalnie przygotowanej sali nowo otwartego Muzeum Villena.

„The Guardian” zwraca uwagę, że kradzież wpisuje się w serię zuchwałych napadów na europejskie placówki kultury. Europol ocenił niedawno, że państwa UE obserwują wzrost liczby przestępstw z użyciem siły, za którymi mogą stać nowe sieci przestępcze wyspecjalizowane w kradzieży konkretnych dóbr kultury.