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„Nie przedstawiono wystarczająco przekonującego uzasadnienia” - powiedział Karol Nawrocki, który w piątek po raz drugi zawetował ustawę mającą podnieść stawki opłaty cukrowej naliczanej od napojów. Według prezydenta zmiana podniosłaby opłatę nie tylko na słodkie napoje gazowane, ale też na polskie soki.

Karol Nawrocki w wideo opublikowanym w piątek na platformie X podkreślił, że musimy ograniczać nadmierne spożycie cukru i wspierać leczenie otyłości. Ale czy odpowiedzią musi być kolejna podwyżka podatków? - pytał prezydent.

Prezydent: Ustawa zagrozi polskiemu rolnictwu i sadownictwu

W jego ocenie ustawa podniosłaby opłatę nie tylko na słodkie napoje gazowane, ale też na „zdrowe polskie soki”.

Ustawa zwiększa opłatę stałą do 70 gr za litr napoju, podwaja opłatę zmienną i podnosi opłatę dodatkową (...). Efekt tych podwyżek będzie taki, że w cenie popularnych napojów ponad 40, a nawet 50 proc. ceny stanowić będą wyłącznie podatki. Oznacza to wyższe ceny dla konsumentów, dodatkowe obciążenia dla producentów soków i napojów, sadowników oraz małych sklepów - powiedział Nawrocki.

Jak dodał, ustawa ta „nie tylko radykalnie podwyższy ceny, ale także poważnie zagrozi polskiemu rolnictwu i sadownictwu”.

Nie przedstawiono wystarczająco przekonującego uzasadnienia, że dodatkowe wpływy rzeczywiście przełożą się na skuteczniejszą profilaktykę i leczenie - zaznaczył. Wyjaśnił, że z tych powodów zdecydował się nie podpisać nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym.

Prezydent ogłasza decyzję ws. ustawy podatkowej Prezydent Karol Nawrocki przekazał w piątek, że nie podpisze ustawy, która dodaje m.in. nową, 24-procentową stawkę w PIT. Wcześniej tego samego dnia premier Donald Tusk stwierdził, że niepodpisanie tej ustawy przez prezydenta byłoby „politycznym…

O czym mówi ustawa?

Ustawa zakładała, że stawka opłaty stałej za zawartość cukrów do 5 gramów w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej wzrosłaby z 50 do 70 groszy za litr napoju. Natomiast stawka opłaty zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5 gramów w 100 ml napoju miały wzrosnąć dwukrotnie; z 5 do 10 groszy.

Ponadto maksymalna wysokość opłaty za litr napoju miała wzrosnąć z 1,20 zł do 1,80 zł. Największa, dziesięciokrotna podwyżka stawki miała dotknąć opłaty za zawartość kofeiny lub tauryny. Miała wzrosnąć z 10 groszy do 1 zł za litr napoju.

Nowelizacja obejmowała opłatą wysoko słodzone syropy owocowe zawierające śladowe ilości soku, które są sprzedawane jako suplementy diety, z wyjątkiem produktów w opakowaniach do 200 ml (np. syropów wspierających odporność lub przeciwkaszlowych). Dodatkowo opłatą miały zostać objęte napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku oraz do 5 gramów cukru, jeśli mają dodatek substancji słodzących, kofeiny lub tauryny.

Opłata miała objąć też wszystkie koncentraty zarówno w postaci płynnej, półpłynnej, jak i stałej. Dla koncentratów zostanie wprowadzona jedna stawka – 3 zł za litr albo kilogram. Nowe przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Pierwsze weto Nawrockiego

W połowie grudnia 2025 r. prezydent Karol Nawrocki zawetował podobne przepisy, argumentując wówczas, że - zgodnie z jego wyborczymi obietnicami - nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki.

Zawetowane przepisy miały podwyższyć opłatę cukrową, aby zniechęcić do kupowania słodkich i energetycznych napojów, a tym samym ograniczyć m.in. otyłość i cukrzycę. Zawetowana w grudniu 2025 r. ustawa zawierała także zapisy o podniesieniu podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową z 10 proc. do 15 proc.