RMF24

Od piątku kierowcy mogą korzystać z nowego, trzykilometrowego odcinka czeskiej autostrady D11, który łączy się z drogą ekspresową S3 po polskiej stronie w Lubawce (woj. dolnośląskie). To długo wyczekiwane połączenie otwiera nowy rozdział w komunikacji między Polską a Czechami, ułatwiając zarówno podróże turystom, jak i transport międzynarodowy.

Otwarcie granicznego fragmentu D11 oraz polskiego odcinka S3, który powstał już w 2024 roku, ale do tej pory był zamknięty, oznacza koniec uciążliwego ruchu tranzytowego przez Lubawkę.

Otwarcie tej drogi to na pewno duże wydarzenie dla okolicznych mieszkańców. Lubawka nie będzie już rozjeżdżana przez tranzyt, auta będą jeździć trasą S3 i D11, a później zjadą na lokalne drogi, do czasu wybudowania całej autostrady D11 - mówił Jacek Mozalewski, zastępca dyrektora wrocławskiego oddziału GDDKiA.

Nowe połączenie to również szansa na rozwój gospodarczy regionu. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przypomniał, że polska droga ekspresowa S3 to aż 470 kilometrów trasy szybkiego ruchu, prowadzącej od granicy z Czechami aż do Świnoujścia.

Nowe połączenie drogowe z Czechami to również szansa na rozwój gospodarczy. Wymiana handlowa Polski z Czechami to 39 mld euro. Dzięki temu, że będzie dostęp do portów morskich, do Szczecina, do Świnoujścia, jest szansa na polepszenie i powiększenie handlu między oboma krajami – zaznaczył Bukowiec.

Nowe możliwości dla podróżujących

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że połączenie umożliwia przejazd drogą ekspresową S3 przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę i Legnicę aż do granicy, a następnie dalej czeską autostradą D11.

„To bardzo ważne połączenie dla turystów, mieszkańców, gospodarki, ale przede wszystkim dla transportu międzynarodowego” – przekazał minister. „Koniec z urywającą się trasą” – dodał.

Nowy fragment D11 to część trasy od granicy w Lubawce do Trutnova. Na tym odcinku obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów o masie powyżej 9 ton. Dzięki udostępnieniu tej drogi wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z miejscowości Lubawka i Královec, co poprawi komfort życia mieszkańców i zwiększy bezpieczeństwo na lokalnych drogach.

Plany na przyszłość

Docelowo czeska autostrada D11 ma połączyć Polskę z Pragą. Jak zapowiadają czeskie władze, cała trasa ma być gotowa w latach 2028–2029. Otwarty właśnie odcinek to drugi tego typu punkt graniczny między Polską a Czechami, a jego powstanie było możliwe dzięki finansowaniu w ramach projektu SAFE i wsparciu sieci bazowej TEN-T.