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Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ wszczęła śledztwo w związku z targnięciem się obywatela Ukrainy na własne życie przez samopodpalenie na Krakowskim Przedmieściu - poinformował w piątek na platformie X rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Informacja o ukraińskim obywatelstwie 22-latka została wykorzystana do podsycania nastrojów antyukraińskich w Polsce.

Postępowanie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ prowadzone jest w kierunku doprowadzenia do samobójstwa.

„Stan zdrowia pokrzywdzonego nie pozwala na jego przesłuchanie” - podkreślił prok. Skiba. Mężczyzna z ciężkimi oparzeniami, w stanie krytycznym, przebywa na oddziale intensywnej terapii w jednym z warszawskich szpitali.

22-latek z Ukrainy podpalił się na Krakowskim Przedmieściu

W środę (25 listopada) mężczyzna podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego przed wejściem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Krakowskim Przedmieściu. To 22-letni obywatel Ukrainy.

Ambasada Ukrainy w Polsce zapewnia też, że sprawa traktowana jest priorytetowo. Konsulowie pozostają w stałym kontakcie z bliskimi poszkodowanego, personelem medycznym oraz polskimi organami ścigania.

Fake newsy ws. samopodpalenia

Oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa I asp. Jakub Pacyniak przekazał w piątek, że „w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nieprawdziwych tez i założeń” dotyczących samopodpalenia.

Informacja o ukraińskim obywatelstwie 22-latka została szybko wykorzystana przez część użytkowników serwisów X oraz Facebook do podsycania nastrojów antyukraińskich. Publikowanie i sztuczne promowanie tego typu treści miało na celu wywoływanie skrajnych emocji oraz polaryzowanie opinii publicznej.

Użytkownicy sieci rozpowszechniali m.in. sfabrykowane teksty, w tym rzekome listy pożegnalne poszkodowanego, w których miały pojawiać się m.in. groźby pod adresem polskich władz i obywateli. W komentarzach na portalach społecznościowych zaczęły również krążyć teorie spiskowe sugerujące, że zdarzenie było aktem terrorystycznym, sabotażem lub prowokacją polityczną.

Na ten moment nie przekazujemy informacji na temat ewentualnych motywów poszkodowanego. Wiemy, że w internecie pojawiają się różne nieprawdziwe wiadomości powielane celowo lub nieświadomie. Jako policja apelujemy o czerpanie informacji wyłącznie z rzetelnych źródeł – powiedział asp. Pacyniak.

Funkcjonariusz wyjaśnił, że w środę, po zakończeniu działań ratowniczych, policja zabezpieczyła teren zdarzenia przed osobami postronnymi.

Na miejscu przeprowadzono oględziny. Skierowano tam grupę dochodzeniowo-śledczą, technika kryminalistyki, a nawet przewodnika z psem służbowym. Miało to na celu zabezpieczenie wszelkiego materiału, abyśmy mogli odtworzyć przebieg zdarzenia oraz wyjaśnić motywy, jakimi kierował się młody człowiek – relacjonuje policjant.

W czwartek policja przekazała materiały sprawy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, jednak funkcjonariusze nie zaprzestali czynności.