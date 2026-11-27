RMF24

Wszystko już jasne. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw, jakie obowiązywać będą na stacjach w Polsce w weekend i poniedziałek (28-30 listopada).

Maksymalne ceny paliw w weekend i poniedziałek

Minister energii zdecydował, że od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,77 zł, benzyny 98 – 6,43 zł, a diesla - 7,15 zł. Oznacza to, że ceny benzyny będą niższe niż w piątek, a diesla - wyższe.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,81 zł, benzyny 98 – 6,47 zł, a diesla - 7,12 zł.

Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane 30 listopada i określi ceny na wtorek.

Jakie ceny paliw czekają nas w przyszłym tygodniu?

Jak wynika z piątkowego komentarza biura Reflex, ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach w przyszłym tygodniu wzrosną o kilka groszy za litr, natomiast ceny autogazu spadną.

Analitycy zwrócili uwagę, że mijający tydzień był kolejnym, w którym odnotowano wyraźne obniżki cen paliw na stacjach, nawet do 36 gr za litr w przypadku oleju napędowego. Jak dodali, oprócz paliw objętych pakiem CPN po raz pierwszy notujemy obniżki cen autogazu – dodali.

„Za benzynę bezołowiową Pb 95 płacimy najmniej od końca lutego tego roku, czyli od wybuchu wojny w Iranie i o 13 gr/l mniej niż rok temu. Ceny oleju napędowego, mimo sukcesywnych obniżek, spadły do poziomu najniższego od połowy lipca tego roku. Nadal są jednak wyższe niż rok temu o 83 gr/l. Tu warto podkreślić, że na niektórych stacjach ceny oleju napędowego spadły do poziomu 6,99 zł/l” - wskazali eksperci.

Według danych z monitoringu biura Reflex benzyna 95 kosztowała w czwartek średnio 5,79 zł/l, co oznacza spadek ceny o 15 gr za litr w porównaniu z poprzednim tygodniem, benzyna 98 kosztowała średnio 6,46 zł/l, po spadku o 14 gr/l, olej napędowy – 7,09 zł/l po spadku o 36 gr/l, a autogaz - 4,03 zł/l po obniżce o 5 gr/l.

„Na krajowym rynku hurtowym na koniec tygodnia wyhamowały spadki cen benzyn i oleju napędowego. Może to zapowiadać odwrócenie spadkowej tendencji na stacjach paliw. Inaczej sytuacja może wyglądać w przypadku autogazu. Wraz z wyprzedażą LPG pochodzącego z wcześniejszych, droższych dostaw ceny na stacjach powinny stopniowo spadać” – wskazali analitycy.

Reflex prognozuje, że w przyszłym tygodniu benzyna 95 będzie kosztować średnio 5,84 zł/l i zdrożeje o 5 gr/l, benzyna 98 będzie kosztować 6,51 zł/l po podwyżce o 5 gr/l, olej napędowy zdrożeje o 8 gr do 7,17 zł/l, a cena autogazu spadnie o 4 gr do 3,99 zł/l.

Pakiet CPN w Polsce

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za stosowanie cen paliw wyższych od maksymalnych może wynieść nawet 1 mln zł.

Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.