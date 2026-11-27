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Czy minister Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji? Czy protest pod Trybunałem Konstytucyjnym powinien trwać? Czy w wyborach parlamentarnych Nowa Lewica i Partia Razem wystartują na wspólnej liście? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta Roberta Biedronia, europosła Nowej Lewicy oraz Macieja Koniecznego, posła Partii Razem – gości programu Sprawdzam! w RMF FM. Zapraszamy!

Według informacji dziennikarzy TVN24+ szef MSWiA Marcin Kierwiński – obecny szef MSWiA, a także sekretarz generalny KO i szef struktur partii w Warszawie – w czasie kampanii parlamentarnej w 2023 r. zebrał największą kwotę ze wszystkich kandydatów Platformy Obywatelskiej – 724 tys. zł.

Większość osób, które dokonały darowizny na rzecz kampanii Kierwińskiego – zgodnie z doniesieniami – związanych jest z Warszawą i woj. mazowieckim. Ponad dwie trzecie tej kwoty miało zostać przekazane przez grupę 113 osób, które w chwili dokonywania wpłat pracowały lub w przyszłości znalazły zatrudnienie w spółkach i instytucjach publicznych nadzorowanych przez Koalicję Obywatelską.

Czy szef MSWiA powinien podać się do dymisji? Czy ta sprawa będzie obciążeniem dla koalicji rządowej?

W programie nie zabraknie pytań o inne najważniejsza wydarzenia politycznego tygodnia: sporu o protest przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz doniesienia o politykach koalicji rządowej we władzach spółek Skarbu Państwa.

Na program Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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