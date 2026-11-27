RMF24

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Do niebezpiecznego incydentu doszło dziś w centrum Twardogóry (woj. dolnośląskie). Służby ratunkowe i policja zostały pilnie wezwane do jednej z kamienic na Rynku, gdzie nastolatek miał zaatakować swoją matkę nożem. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Jak informuje reporter RMF MAXX Piotr Paszkowski, do groźnego zdarzenia doszło dzisiaj tuż przed południem w jednej z kamienic na twardogórskim rynku.

Na miejsce wezwano policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe. Prokuratura potwierdziła, że domniemany sprawca ataku na własną matkę ma około 14 lat.

Fot. MojaOlesnica.pl

Chłopak został zatrzymany przez policjantów. Ze względu na jego wiek sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Okoliczności ataku są wyjaśniane.

Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest poszkodowana kobieta.