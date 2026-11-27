Jak informuje reporter RMF MAXX Piotr Paszkowski, do groźnego zdarzenia doszło dzisiaj tuż przed południem w jednej z kamienic na twardogórskim rynku.
Na miejsce wezwano policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe. Prokuratura potwierdziła, że domniemany sprawca ataku na własną matkę ma około 14 lat.
Chłopak został zatrzymany przez policjantów. Ze względu na jego wiek sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Okoliczności ataku są wyjaśniane.
Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest poszkodowana kobieta.