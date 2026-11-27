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Prezydent Karol Nawrocki przekazał w piątek, że nie podpisze ustawy, która dodaje m.in. nową, 24-procentową stawkę w PIT. Wcześniej tego samego dnia premier Donald Tusk stwierdził, że niepodpisanie tej ustawy przez prezydenta byłoby „politycznym samobójem”. To nie jedyna piątkowa decyzja prezydenta.

Weto Nawrockiego ws. ustawy podatkowej. Brak zmian w progach PIT i CIT

Karol Nawrocki przekazał w piątek, w nagraniu opublikowanym na kanale X Kancelarii Prezydenta RP, że nie podpisze ustawy, która dodaje nową, 24-proc. stawkę w PIT, zmienia progi podatkowe i podnosi stawkę CIT dla największych firm do 22 proc.

Zdaniem prezydenta jej korzyści podatkowe obejmą tylko wąską grupę najlepiej zarabiających, a większość podatników, w tym osoby o niskich i średnich dochodach oraz emeryci, nie odczuje żadnej ulgi.

Rząd przedstawia reformę jako ulgę dla klasy średniej. Tymczasem pomija ona dziewięciu na dziesięciu podatników. Obniżka dotyczy niespełna 10 proc. rozliczających się według skali. Osoby z podstawą opodatkowania poniżej 120 tys. zł rocznie, odpowiadającą w przybliżeniu wynagrodzeniu blisko 12 tys. zł brutto miesięcznie nie zyskają ani złotówki. Nauczyciel zarabiający 5 tys. zł? Nic. Pracownik sklepu otrzymujący 4 tys. zł? Nic. Emeryt liczący pieniądze na leki i żywność? Również nic. Pominięto pracowników budżetówki i osoby zarabiające w okolicach mediany, czyli około 7,5 tys. zł brutto. Około 22 z 25 milionów podatników rozliczających się według skali nie odczuje żadnej ulgi. Za to osoby zarabiające około 15 tys. zł brutto miesięcznie mogą zyskać około 300 zł. Reforma premiuje więc przede wszystkim najlepiej wynagradzanych, w tym posłów, dyrektorów czy menadżerów. Nie twierdzę, że dobrze zarabiający nie zasługują na niższe podatki. Zasługują. Ale dlaczego pomija się tych, którzy najbardziej odczuwają wzrost kosztów życia? – mówił prezydent.

Na co jeszcze zwrócił uwagę Karol Nawrocki?

Prezydent zarzuca rządowi, że zamiast podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł dla szerokiej grupy obywateli, pozostawił ją na poziomie 30 tys. zł i skoncentrował ulgę na osobach z dochodami powyżej 120 tys. zł rocznie.

Jego zdaniem argument o ochronie przed inflacją jest nietrafiony, ponieważ to właśnie mniej zamożne gospodarstwa najmocniej odczuwają wzrost cen żywności, energii i mieszkań, a nie otrzymują porównywalnego wsparcia.

Prezydent krytykuje podniesienie CIT dla części przedsiębiorstw z 19 do 22 proc. Twierdzi, że ograniczy to inwestycje, wzrost wynagrodzeń i zatrudnienie, a firmy mogą częściowo przerzucić koszty na klientów w cenach produktów i usług.

Mówi się o podatku dla gigantów, tymczasem zapłacą je polskie, rozwijające się firmy, a te zagraniczne wyprowadzą zysk do innych państw, tak jak ma to miejsce choćby na rynku kurierskim czy dystrybucyjnym – stwierdził prezydent.

Prezydenckie zastrzeżenia dotyczą także obniżenia limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu z 2,25 mln euro Według głowy państwa zmusi to dziesiątki tysięcy rodzinnych firm do bardziej skomplikowanych i kosztownych rozliczeń , a także będzie zniechęcać do rozwoju.

, a także będzie zniechęcać do rozwoju. Prezydent zarzuca rządowi szybkie uchwalenie przepisów bez konsultacji społecznych i z krótkim terminem na dostosowanie się przez przedsiębiorców.

Obecny rząd w swojej umowie koalicyjnej obiecywał sześciomiesięczne vacatio legis dla zmian podatkowych. Tymczasem położona na moim biurku ustawa daje przedsiębiorcom trzydzieści dni pod koniec roku na dostosowanie się do nowych przepisów – wskazał Karol Nawrocki.

Prezydent krytykuje także m.in. uzależnienie przyszłego prawa do ryczałtu od przychodów osiągniętych przed wejściem nowych zasad w życie.

Ocenia również, że zmiany naruszają zasadę stabilności prawa podatkowego i zaufania obywateli do państwa.

Premier Tusk o „politycznym samobóju”

Premier Donald Tusk, apelując w piątek o podpis pod omawianą ustawą, stwierdził, że odmowa jego złożenia byłaby dla Karola Nawrockiego „politycznym samobójem”.

Bardzo bym nalegał, żeby prezydent to dzisiaj podpisał, bo mówimy o bardzo konkretnym interesie milionów Polek i Polaków; to podniesienie progu podatkowego, to ratowanie wynagrodzeń w takich zawodach jak nauczyciele czy pielęgniarki, ratowanie tych wynagrodzeń przed opresją podatkową. Bo ludzie w Polsce zarabiają dużo więcej, w ciągu tych 3 lat w bardzo wielu grupach pojawiły się spore podwyżki (...) i później ludzie czują się rozczarowani, bo zarabiają, tak jak marzyli o tym, wyraźniej więcej, ale nagle wpadają w drugi próg – powiedział premier.

Podkreślił, że ustawa jest próbą naprawy tego mimo niełatwej sytuacji budżetu.

W piątek upływa termin, w którym prezydent musi podpisać lub zawetować wspomnianą ustawę.

Trzy inne ustawy podpisane, jedna nie

Prezydent Karol Nawrocki przekazał w piątek swoją decyzję dotyczącą również innych przedstawionych mu do podpisu ustaw.

Zmiany w PIT i CIT – ustawa podpisana

Prezydent poparł przepisy uszczelniające system podatkowy, które w zamyśle mają ograniczać unikanie danin i wyprowadzanie środków przez skomplikowane konstrukcje prawne. Pozytywnie ocenił również zwolnienia z PIT dla świadczeń na potrzeby rodziny oraz rozszerzenie preferencji dla organizacji wspierających potrzebujących.

Zastrzegł jednak, że wyższe stawki ryczałtu mogą obciążyć uczciwe firmy rodzinne i przedsiębiorstwa innowacyjne. Mimo to uznał, że korzyści wynikające z ulg i uszczelnienia systemu przeważają.

Fundacje rodzinne – ustawa podpisana

Karol Nawrocki poparł także ustawę dotyczącą fundacji rodzinnych. W jego opinii ma ona ułatwić przekazywanie rodzinnych firm kolejnym pokoleniom i chronić polski kapitał przed rozproszeniem.

Prezydent podkreślił, że nowe przepisy umożliwiają wspólne tworzenie fundacji przez rodzeństwo oraz korzystniejsze przekazywanie majątku w rodzinie.

Zaznaczył, że rząd uwzględnił zastrzeżenia zgłoszone przy jego wcześniejszym wecie, m.in. dotyczące stabilności przepisów.

Wsparcie przemysłu energochłonnego – ustawa podpisana

Kolejną ustawą podpisaną przez głowę państwa jest ta o wsparciu przemysłu energochłonnego.

Przepisy przewidują 4,8 mld zł pomocy dla firm energochłonnych w latach 2027–2030. Prezydent uznał, że wsparcie jest konieczne dla ochrony konkurencyjności hut, zakładów chemicznych i innych przedsiębiorstw zagrożonych wysokimi cenami energii.

Pozytywnie ocenił przeznaczenie części pieniędzy na inwestycje obniżające przyszłe koszty energii oraz bardziej przejrzysty mechanizm podziału środków.

Krytycznie odniósł się natomiast do finansowania programu wyższym CIT dla firm paliwowo-energetycznych. Wskazał, że planowane wpływy podatkowe mają przewyższać wartość pomocy, dlatego dodatkowe środki powinny być szczególnie kontrolowane. To 2,4 mld zł więcej niż szacowana wartość niezbędnej pomocy. Wsparcie przemysłu jest konieczne. Nie powinno jednak stanowić pretekstu do pobierania podatków wyższych niż wymaga sam program – powiedział prezydent.

Podwyżka opłaty cukrowej – ustawa niepodpisana

Prezydent drugi raz zawetował ustawę cukrową. W opublikowanym w piątek nagraniu zaznaczył, że popiera działania na rzecz ograniczenia otyłości i nadmiernego spożycia cukru, ale zakwestionował podwyższanie opłat jako główne narzędzie polityki zdrowotnej.

Jego zdaniem podwyżka podniosłaby ceny napojów, obciążyła konsumentów, producentów soków i napojów, sadowników oraz małe sklepy. Szczególnie negatywnie ocenił ograniczenie preferencji dla produktów zawierających naturalny sok.

Prezydent wskazał też, że nie wykazano, iż dodatkowe dochody z opłaty zostaną realnie przeznaczone na profilaktykę i leczenie. Powołał się przy tym na wcześniejsze zastrzeżenia NIK dotyczące fiskalnego charakteru tej opłaty.

Ustawa cukrowa zakładała, że stawka opłaty stałej za zawartość cukrów do 5 gramów w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej wzrosłaby z 50 do 70 groszy za litr napoju. Natomiast stawka opłaty zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5 gramów w 100 ml napoju miały wzrosnąć dwukrotnie; z 5 do 10 groszy.

Ponadto maksymalna wysokość opłaty za litr napoju miała wzrosnąć z 1,20 zł do 1,80 zł. Największa, dziesięciokrotna podwyżka stawki miała dotknąć opłaty za zawartość kofeiny lub tauryny. Miała wzrosnąć z 10 groszy do 1 zł za litr napoju.

Nowelizacja ustawy podatkowej

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zakłada podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostałaby na poziomie 12 proc. Nowela wprowadza nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł pozostaną objęte stawką 32 proc.

Jednocześnie stawka daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, rośnie z 4 do 5 proc. Według danych za 2024 r. daninę tę płaci 39 tys. osób.

Ustawa podnosi stawkę podatku CIT, płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, do 22 proc. z 19 proc.

Nowela obniża także limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem z 2 mln euro do 250 tys. euro. Dodatkowo stawka 17 proc. będzie stosowana dla nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie roku.