RMF24

Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło w piątek umowę z amerykańską firmą Palantir. Dotyczy ona m.in. dostawy oprogramowania wspierającego podejmowanie decyzji w wojsku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Wojsko Polskie będzie miało wyłączną kontrolę nad danymi.

Porozumienie ws. dostarczenia oprogramowania podpisali w piątek przedstawiciele MON i Palantir Technologies Poland. Według Władysława Kosiniaka-Kamysza umowa ma kluczowe znaczenie dla zdolności wojska, porównywalne z zakupem samolotów F-35 czy śmigłowców Apache.

Szef MON zapewnił, że wojsko i władze polskie będą miały wyłączną kontrolę nad przekazywanymi danymi. Nawiązał tym samym do pojawiających się wątpliwości co do bezpieczeństwa danych analizowanych przez programy Palantira.

Kosiniak-Kamysz dodał, że umowa została zawarta zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych i została gruntownie przeanalizowana przez różne instytucje rządowe z obszaru cyfryzacji i bezpieczeństwa.

Chyba nie było bardziej analizowanej umowy - stwierdził wicepremier.

Kontrowersje wokół Palantira

Palantir to prywatna amerykańska firma założona przez miliardera Petera Thiela (jednego ze współtwórców PayPala), która zajmuje się masowym gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych. Przedsiębiorstwo od lat świadczy usługi dla amerykańskiej, niemieckiej i ukraińskiej armii oraz służb specjalnych. Od lat jest też obiektem kontrowersji, m.in. w kwestii naruszania prywatności i inwigilacji na masową skalę. Zastrzeżenia budzi też korzystanie z technologii Palantira przez Izrael prowadzący działania wojskowe w Strefie Gazy.

Współpraca MON z firmą Palantir Technologies rozpoczęła się w grudniu 2024 roku podpisaniem memorandum. W październiku rok temu szef MON podpisał z Palantirem list intencyjny dotyczący współpracy w obszarach sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa.

Według informacji ujawnionych pod koniec września przez TVN24, memorandum z 2024 przewidywało praktyczne testowanie rozwiązań technicznych, wymianę informacji, szkolenia i ćwiczenia. Z kolei w liście intencyjnym z 2025 jest mowa o tym, że Palantir przygotował autorskie oprogramowanie Maven Smart System Poland (MSS-P) i że obie strony wyrażają wolę zbadania możliwości jego wdrożenia.

Antychryst w sercu Rzymu. Czy Peter Thiel pisze nową ewangelię? Peter Thiel, miliarder i współtwórca potęgi Palantira, wywołał w Rzymie intelektualno-teologiczne trzęsienie ziemi cyklem wykładów o Antychryście. Podczas gdy inwestor ostrzega przed globalną tyranią, oficjalne media Stolicy Apostolskiej odpowiadają…

Umowa o poufności z Palantirem

Z kolei w październiku informowaliśmy w RMF FM, że w grudniu oprócz memorandum podpisano też umowę o poufności. W umowie, do której dotarł reporter RMF FM Marek Mikołajczyk, podkreślono, że polskie Ministerstwo Obrony Narodowej i amerykański Palantir są dysponentami informacji poufnych w zakresie bezpieczeństwa. Obie strony zadeklarowały, że „pragną i wyrażają gotowość do wzajemnego ujawniania oraz otrzymywania informacji poufnych w celu wymiany informacji niezbędnej do współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa w ramach dwustronnych działań związanych z technologiami informatycznymi, w tym testowania technologii, szkoleń oraz ćwiczeń”.

Dokument sporządzony został w języku angielskim. Liczy pięć stron. Datowany jest na 1 listopada 2024 r., choć – jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedzi na pytania RMF FM – w rzeczywistości został podpisany 23 grudnia 2024 r.