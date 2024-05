Pod koniec lutego minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska zgłosiła generała Sławomira Wojciechowskiego na stanowisko szefa Komitetu Wojskowego UE. Generał Wojciechowski jest obecnie przedstawicielem Polski przy Komitetach Wojskowych UE i NATO.

Duże kraje bez kandydata

Żaden duży kraj nie wystawił swojego kandydata, zostawiając pole Warszawie. To także zwiększa szanse gen. Wojciechowskiego.

W dodatku Polska w ramach UE i NATO jest bardzo zaangażowana we wspieranie Ukrainy. Polak na tym stanowisku to byłby dobry sygnał europejskiego zaangażowania we wsparcie Ukrainy - mówił korespondentce RMF FM dyplomata z otoczenia Borrella.

Obecny szef Komitetu Wojskowego UE Robert Brieger pochodzi z neutralnej Austrii, raczej niechętnej wojskowemu wspieraniu Kijowa. Polak na stanowisku szefa Komitetu Wojskowego UE mógłby nadać tej instytucji właściwą rangę i stworzyć dla tego organu wojskowego warunki do właściwego rozwoju.

W środę głosowanie

Wyboru dokonają w środę szefowie sztabów 27 państw w drodze głosowania większościowego. Szefem Komitetu Wojskowego zostanie ten z trzech kandydatów, który otrzyma minimum 14 głosów z 27. Jeżeli żaden nie otrzyma w pierwszej rundzie głosowania co najmniej 14 głosów, to odbędzie się kolejna runda, do której przejdzie już tylko dwóch kandydatów z największą liczbą głosów.

Kadencja aktualnego szefa Komitetu Wojskowego UE gen. Roberta Briegera kończy się 31 maja 2025 r. Nowy szef Komitetu Wojskowego zostanie wybrany na trzy lata, obejmie swoją funkcję 1 czerwca 2025 roku i będzie ją sprawować do 31 maja 2028 r.

Komitet Wojskowy UE składa się z szefów sztabu państw członkowskich. Kieruje wszystkimi unijnymi działaniami wojskowymi, rozwojem zdolności wojskowych oraz doradza i wydaje zalecenia Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa np. w sprawie potencjalnych kryzysów.