Tysiące cudzoziemców przebywających nielegalnie w Stanach Zjednoczonych chce odesłać do więzienia w bazie Guantanamo administracja prezydenta USA Donalda Trumpa - napisał "Washington Post". Wśród odesłanych może być kilkuset obywateli krajów europejskich, w tym Polski - podała gazeta.

Baza Guantanamo służy od 2002 r. jako miejsce przetrzymywania osób podejrzanych o terroryzm / Maren Hennemuth / PAP/DPA

"Delikatna sprawa"

Amerykańskie władze mają rozpocząć odsyłanie tysięcy cudzoziemców do więzienia w amerykańskiej bazie Guantanamo na Kubie już w tym tygodniu - przekazali gazecie urzędnicy, zaznajomieni ze sprawą.

Do Guantanamo mogą trafić setki cudzoziemców, będących obywatelami krajów sojuszniczych USA, takich jak Wielka Brytania, Włochy, Francja, Niemcy, Irlandia, Belgia, Holandia, Litwa, Polska, Turcja i Ukraina oraz osoby pochodzące z innych części świata, w tym wielu Haitańczyków - napisał "Washington Post".



Przedstawiciele władz podzielili się planami, w tym dokumentami, z "Washington Post", prosząc o anonimowość. Sprawa jest uznawana za bardzo delikatną.



Urzędnicy uznali za mało prawdopodobne, by administracja poinformowała o zbliżających się transportach rządy krajów pochodzenia cudzoziemców, w tym bliskich sojuszników USA, takich jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy - czytamy.

Badania nawet dla 9 tys. osób

W ramach przygotowań ok. 9 tys. osób ma przejść badania, które mają pokazać, czy ich stan zdrowia pozwala na wysłanie do Guantanamo.



Nie wiadomo, czy więzienie może przyjąć 9 tys. nowych osadzonych. Administracja Trumpa utrzymuje, że realizacja tego kroku jest konieczna, by zrobić miejsce w aresztach w kraju, które wraz z obiecaną przez Trumpa "największą deportacją nieudokumentowanych migrantów w historii USA" stały się przepełnione.



"Washington Post" przypomniał, że w styczniu Trump ogłosił wysłanie do Guantanamo nawet 30 tys. migrantów, którzy popełnili ciężkie przestępstwa. Skierowano tam jednak jedynie kilkuset migrantów, po czym wielu z nich zostało odesłanych do placówek m.in. w Luizjanie.

Administracja milczy

Departament Bezpieczeństwa Krajowego odmówił komentarza. Sprawy nie skomentował też Biały Dom. Przedstawiciel resortu obrony powiedział, że misje w Guantanamo pozostają bez zmian i nie komentuje żadnych potencjalnych przyszłych misji.



Czekając na duży napływ zatrzymanych, amerykańskie siły w bazie Guantanamo zbudowały wcześniej w tym roku miasteczko namiotowe, mogące pomieścić ponad 3 tys. osób. Namioty się jednak nie przydały, ponieważ do bazy przetransportowano niewielką liczbę zatrzymanych, w związku z czym wiosną personel rozebrał miasteczko. "Washington Post" napisał w marcu, że plan przemieszczenia zatrzymanych do Guantanamo okazał się kosztowny i skomplikowany pod kątem logistycznym.



Departament Bezpieczeństwa Krajowego chce "zminimalizować" czas, który zatrzymani spędzają w bazie Guantanamo, ale Biały Dom może podjąć decyzję o wykorzystaniu obiektu do dłuższych zatrzymań - napisano w dokumencie, omawianym przez "Washington Post".

Guantanamo - symbol tortur i nadużyć

Decyzja administracji najprawdopodobniej wywoła krytykę ze strony sojuszników USA. Będą obawiać się o dobro swoich obywateli przebywających w bazie wojskowej, która stała się światowym symbolem tortur i nadużyć.



Rozmówcy gazety podkreślili, że osoby, które mogą trafić do Guantanamo, przebywają w USA nielegalnie. Kraje pochodzenia wielu zatrzymanych powiadomiły USA, że chcą przyjąć swoich obywateli, jednak w opinii Departament Bezpieczeństwa Narodowego nie podjęły one działań wystarczająco szybko - powiedziały źródła.



"Washington Post" zaznaczył, że plany mogą jeszcze ulec zmianie.



Baza Guantanamo służy od 2002 r. jako miejsce przetrzymywania osób podejrzanych o terroryzm, którym władze USA nie były w stanie postawić formalnych zarzutów. Przedtem istniał na jej terenie ośrodek dla migrantów, głównie dla kubańskich i haitańskich uchodźców przechwyconych na morzu. Legalność zarówno pierwszego, jak i drugiego ośrodka była kwestionowana.