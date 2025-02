W minionym roku Polacy kupili ponad 4,2 tys. nieruchomości w Hiszpanii - wynika z najnowszych danych rejestru Registradores de Espana. Eksperci z branży wskazują, że nowe przepisy dotyczące zakupu mieszkań mogą dodatkowo wzmocnić pozycję naszych rodaków na tym rynku.

W trzecim kwartale 2024 r. Polacy zajęli czwarte miejsce wśród obcokrajowców kupujących nieruchomości w Hiszpanii, plasując się za Brytyjczykami, Niemcami i Marokańczykami. W ostatnich trzech miesiącach roku Polacy zajęli dopiero dziewiątą pozycję, ale dane za cały 2024 r. mówią o rekordowej liczbie ponad 4,2 tys. zakupionych przez naszych rodaków nieruchomości w Hiszpanii.

Wzrost zainteresowania po rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę hiszpańscy deweloperzy i biura nieruchomości zaobserwowali wzrost zainteresowania mieszkaniami wśród obywateli Polski, Ukrainy czy krajów bałtyckich.

W przypadku nabywców z krajów Europy Środkowej przy kupnie nieruchomości w Hiszpanii często podkreśla się motyw bezpieczeństwa, ale też m.in. dobrą pogodę czy usługi socjalne.



Media w Hiszpanii mówią jednocześnie o kryzysie na rynku nieruchomości, który charakteryzuje się małą podażą i dużym popytem, a tym samym wzrostem cen domów i mieszkań.

"Duża szansa dla Polaków"

Rząd Pedro Sancheza przyjął ostatnio pakiet kilkunastu środków, które mają poprawić sytuację na rynku nieruchomości. Obejmują one m.in. budowę nowych mieszkań komunalnych, podniesienie podatków od wynajmu turystycznego czy nałożenie specjalnego, 100-procentowego podatku od zakupów nieruchomości przez obcokrajowców spoza UE.



To duża szansa dla Polaków - powiedziała o ostatnim z tych rozwiązań Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, założycielka Agnes Inversiones, polskiego biura nieruchomości w Hiszpanii.



W przesłanym komunikacie biuro podkreśliło, że dodatkowy podatek dotknie głównie Brytyjczyków, którzy zdecydowanie dominują w statystykach zakupu nieruchomości w Hiszpanii przez obcokrajowców, a także m.in. Amerykanów.



Polaków nie będzie też dotyczyło zakończenie z początkiem kwietnia programu "złotych wiz", który pozwalał osobom spoza UE na uzyskanie prawa pobytu w przypadku znacznej inwestycji w hiszpańską gospodarkę, w tym zakupu nieruchomości wartej co najmniej 500 tys. euro.

8-procentowy wzrost cen mieszkań

W 2024 r. ceny mieszkań wzrosły w Hiszpanii o ponad 8 proc. Według sektora rynek potrzebuje ok. 3,5 mln tanich mieszkań.



W połowie października ulicami Madrytu i Barcelony przeszły wielotysięczne manifestacje, głównie młodych ludzi, protestujących przeciwko trudnościom w dostępie do mieszkań w obliczu wysokich cen. Kolejna taka demonstracja jest planowana w Madrycie w niedzielę.



Sektor spodziewa się, że ceny nieruchomości w Hiszpanii mogą wzrosnąć w tym roku o ok. 5 procent.