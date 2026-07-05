RMF24

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił artykuły brytyjskich i polskich mediów, dotyczące rzekomego zagrożenia rosyjskim atakiem na Polskę, mianem „straszaków”. Jego zdaniem publikacje te są elementem szeroko zakrojonej kampanii demonizowania Rosji na Zachodzie.

Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji, odniósł się do artykułów pojawiających się w brytyjskich i polskich mediach, które sugerują możliwość rosyjskiego ataku na Polskę. „Bardzo dużo publikuje się 'straszaków' na temat Federacji Rosyjskiej” – powiedział Pieskow, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Jego zdaniem, tego typu publikacje nie mają podstaw i są elementem szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej przeciwko Rosji.

Pieskow podkreślił, że podobne narracje pojawiają się regularnie i mają na celu demonizowanie Rosji w oczach opinii publicznej państw NATO i Unii Europejskiej. „To element demonizacji naszego kraju, który jest stale wykorzystywany przez zachodnie media” – dodał rzecznik Kremla.

Doniesienia o możliwej eskalacji i reakcje polityków

W ostatnich dniach brytyjski „The Telegraph” i Onet informowały, że polskie władze otrzymały ostrzeżenie od Stanów Zjednoczonych w sprawie planów Moskwy dotyczących przeprowadzenia „zbrojnej prowokacji” mającej na celu przetestowanie „determinacji NATO”.

Wcześniej podobne informacje przekazywał brytyjski „The Guardian”, również powołujący się na źródła w społeczności wywiadowczej.

Interesującym jest fakt, że Pieskow odnosi się do publikacji medialnych, a nie komentarzy najwyższych przedstawicieli polskich władz.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Warszawie ostrzegł, że Polska musi być przygotowana na możliwe rosyjskie prowokacje w najbliższych miesiącach. Szef rządu podkreślił, że sytuacja bezpieczeństwa w regionie jest napięta, a Rosja może próbować destabilizować sytuację zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W podobnym tonie wypowiadali się także szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister spraw zagranicznych zwrócił się do Władimira Putina - „Wiemy, co planujesz. Nie rób tego”.

„Wszystkie te informacje traktujemy bardzo poważnie” - zapewnił natomiast minister obrony narodowej.