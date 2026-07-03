RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

„Gdyby Putin zdecydował się przetestować jedność Sojuszu...”. Ministrowie przed szczytem NATO

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 lipca (14:56)

„W przyszłym tygodniu ruszamy wspólnie z prezydentem na kolejny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego (...). Drony i antydrony; dalekie, precyzyjne rażenie; sztuczna inteligencja i obrazowanie z Kosmosu - w tych obszarach NATO podejmie wszelkie działania, by wzmacniać potencjał produkcyjny” - powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przed szczytem NATO w Ankarze. „Byłoby nieodstożnością, gdyby Putin zdecydował się przetestować jedność Sojuszu” - stwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

„Gdyby Putin zdecydował się przetestować jedność Sojuszu...”. Ministrowie przed szczytem NATO
Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz, fot. PAP, Paweł Supernak /PAP

Trwa wspólna konferencja ministra spraw zagranicznych, wicepremiera Radosława Sikorskiego oraz ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem jest szczyt NATO, który odbędzie się w 7 i 8 lipca w Ankarze.

Celem szczytu jest pokazanie Putinowi jedności Zachodu. Rosja prowadzi  wojnę hybrydową, prowadzi wojnę kognitywną, próbuje nas skłócić pomiędzy sobą, pomiędzy sojusznikami, skłócić z Ukrainą (...). Byłoby nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Putin zdecydował się przetestować jedność Sojuszu - powiedział Radosław Sikorski.

Rada ministrów uchwaliła stanowisko rządu na szczyt Sojuszu, które przekazałem panu prezydentowi - dodał.

To bardzo ważny moment pokazania jedności sojuszu. Polska ma wszelkie prawo zająć kluczową rolę na spotkaniu państw NATO-wskich, ponieważ spełniamy wszystkie wyznaczone przez ostatni szczyt w Hadze kryteria lojalnego, modelowego, dobrego sojusznika. Chodzi m.in. o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5 proc. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku (…). Nasz głos będzie mocny i słyszany przez wszystkich. Jednym z głównych tematów szczytu będzie przemysł zbrojeniowy - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: RMF24
Tagi: Ukraina Władysław Kosiniak-Kamysz Radosław Sikorski

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: