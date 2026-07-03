„Gdyby Putin zdecydował się przetestować jedność Sojuszu...”. Ministrowie przed szczytem NATO

Trwa wspólna konferencja ministra spraw zagranicznych, wicepremiera Radosława Sikorskiego oraz ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem jest szczyt NATO, który odbędzie się w 7 i 8 lipca w Ankarze.

Celem szczytu jest pokazanie Putinowi jedności Zachodu. Rosja prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi wojnę kognitywną, próbuje nas skłócić pomiędzy sobą, pomiędzy sojusznikami, skłócić z Ukrainą (...). Byłoby nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Putin zdecydował się przetestować jedność Sojuszu - powiedział Radosław Sikorski.

Rada ministrów uchwaliła stanowisko rządu na szczyt Sojuszu, które przekazałem panu prezydentowi - dodał.

To bardzo ważny moment pokazania jedności sojuszu. Polska ma wszelkie prawo zająć kluczową rolę na spotkaniu państw NATO-wskich, ponieważ spełniamy wszystkie wyznaczone przez ostatni szczyt w Hadze kryteria lojalnego, modelowego, dobrego sojusznika. Chodzi m.in. o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5 proc. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku (…). Nasz głos będzie mocny i słyszany przez wszystkich. Jednym z głównych tematów szczytu będzie przemysł zbrojeniowy - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.