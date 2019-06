Dwanaście pierwszych punktów ładowania samochodów elektrycznych uruchomiono na terenie Watykanu. Będzie ich w sumie dwadzieścia.

Bazylika św. Piotra (zdj. arch.) / Paweł Balinowski / Archiwum RMF FM

Pojawienie się punktów ładowania aut elektrycznych to rezultat porozumienia zawartego przez Gubernatorat Państwa Watykańskiego i duży innowacyjny koncern energetyczny. Jak wyjaśniono, celem tego kroku jest zachęcenie pracowników Watykanu do używania takich samochodów nowej generacji. Zbiega się to w czasie z planami wymiany parku samochodowego za Spiżową Bramą na pojazdy elektryczne i hybrydowe, z których ma korzystać m.in. personel Poczty Watykańskiej.

Do każdej ładowarki można podłączyć jednocześnie dwa samochody.



Ponad 10 lat temu zainstalowano 2400 paneli fotowoltaicznych na dachu Auli Pawła VI, co doprowadziło do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Jak obliczyli eksperci, pozwala to zaoszczędzić 80 ton ropy naftowej rocznie.



Według wcześniej przedstawionych prognoz, do roku 2020 jedna piąta energii w Watykanie pochodzić będzie z paneli fotowoltaicznych.