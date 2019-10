Legendarny koszykarz, czterokrotny mistrz ligi NBA Shaquille O'Neal, znany z udziału w akcjach społecznych i charytatywnych, kolejny raz zdobył się na wspaniały gest. Zapłacił roczny czynsz za wynajem domu w Atlancie i dostosowanie go do potrzeb sparaliżowanego 12-latka.

Chłopiec ucierpiał w przypadkowej strzelaninie, do której doszło w sierpniu, gdy wychodził ze stadionu z meczu szkolnej drużyny futbolu amerykańskiego. Został trafiony kulą w kręgosłup i porusza się na wózku inwalidzkim.

Lekarze ze szpitala nie chcieli go wypisać do domu nie tylko ze względu na stan zdrowia, ale i fakt, iż matka nie mogła zapewnić mu odpowiednich warunków w niewielkim lokum, w którym mieszkała z dwójką synów.

Gdy O'Neal usłyszał historię chłopca od razu zdecydował się na pomoc.



Gdy dowiedziałem się o tym byłem przygnębiony. To przecież mogło zdarzyć się każdemu... mojemu synowi, czy twojemu kuzynowi. Każda matka byłaby w takiej sytuacji zrozpaczona musząc zmierzyć się z tą sytuacją - powiedział O'Neal stacji telewizyjnej w Atlancie, która jest filią NBC.



Mierzący 216 cm wzrostu koszykarz - mistrz świata (1994) i złoty medalista igrzysk olimpijskich w Atlancie (1996) znany jest z niekonwencjonalnych pomysłów i działalności prospołecznej. Pracował w minionych latach charytatywnie z młodzieżą oraz jako policjant pomocniczy w Doral na Florydzie, opłacając koszty swojego ubezpieczenia. W maju kupił 13-latkowi pochodzącemu z niezamożnej rodziny 10 par butów. Chłopak grający w koszykówkę ma bardzo duże stopy, a kupienie odpowiednich butów stanowiło problem dla jego matki.



Trzy razy zdobywał mistrzostwo NBA z Los Angeles Lakers (2000-2002 - w tych latach był też najlepszym graczem finałów), a po czwarty pierścień sięgnął z Miami Heat w 2006 r. Był 15 razy wybierany do Meczu Gwiazd Wschód - Zachód, a trzykrotnie uznawany MVP tego spotkania (2000 - razem z Timem Duncanem, 2004, 2009 - razem z Kobe Bryantem). Karierę sportową zakończył w 2011 roku.