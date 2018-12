Doniesienie o dronach nad londyńskim lotniskiem Gatwick spowodowały w nocy ze środy na czwartek całkowity paraliż tego portu lotniczego, jednego z największych w Wielkiej Brytanii. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano wszystkie starty i lądowania. Władze lotniska proszą wszystkie osoby, który mają wylecieć lub wylądować w Gatwick, aby sprawdzili statusy swojego lotu.

Około godziny 22 czasu polskiego dyrekcja portu poinformowała na Twitterze, że zawiesza wszystkie starty i lądowania samolotów. Maszyny, które miały wylądować na Gatwick, przekierowano na inne lotniska. Powodem były informacje o pojawieniu się nad płytą lotniska dwóch dronów.

"Przepraszamy wszystkich pasażerów za niedogodności, ale bezpieczeństwo naszych pasażerów i pracowników ma najwyższy priorytet" - oświadczyła dyrekcja lotniska.



Przez kilka godzin służby lotniskowe i policja sprawdzały doniesienia o dronach. Około godz. 3 czasu polskiego lotnisko Gatwick wznowiło pracę. Wspólnie z liniami lotniczymi staramy się teraz jak najszybciej powrócić do normalnego rozkładu lotów - poinformowały w czwartek nad ranem władze lotniska. O godzinie 3:45 port lotniczy znów zamknięto



Kilka godzin wcześniej dyrekcja portu, za pośrednictwem mediów społecznościowych, informowała pasażerów, by w czwartek, przed przyjazdem na lotnisko, dowiedzieli się u swoich przewoźników, jaka jest sytuacją z odlotem ich samolotów.



Lotnisko Gatwick, które obsługuje każdego roku ponad 45 mln pasażerów, jest siódmym co do wielkości portem lotniczym w Unii Europejskiej i drugim - za lotniskiem Londyn-Heathrow - w Wielkiej Brytanii.







Gatwick pracuje także nocą, choć liczba obsługiwanych lotów jest ograniczona ze względu na przepisy dotyczące hałasu.



W Wielkiej Brytanii loty dronów w odległości mniejszej niż kilometr od lotniska są zakazane. Właścicielowi drona, który stworzy zagrożenie dla samolotu, grozi do pięciu lat więzienia.