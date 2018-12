Z powodu obfitych opadów śniegu na lotniskach w Moskwie opóźnionych bądź odwołanych zostało w czwartek rano 28 rejsów. W nocy ze środy na czwartek spadło około 11 proc. miesięcznej normy tych opadów.

Informację o odwołanych i opóźnionych rejsach podała telewizja Rossija24. Media informują o pierwszych zakłóceniach w transporcie i wzroście liczby drobnych wypadków samochodowych.

Problemy z dojazdem pojawiły się rano na głównych trasach prowadzących do centrum Moskwy.



Władze stolicy Rosji zaapelowały do mieszkańców, by nie wyjeżdżali w czwartek na miasto własnymi samochodami, a skorzystali z transportu publicznego.



Na ulice Moskwy wyjechało ponad siedem tysięcy pojazdów uprzątających śnieg. Służby komunalne skierowały 55 tysięcy ludzi do usuwania skutków silnych opadów.