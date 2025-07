Papież Leon XIV przyjechał w niedzielę do swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem. Będzie tam wypoczywać przez dwa tygodnie, do 20 lipca. Ojciec Święty wrócił do tradycji zaniechanej przez swojego poprzednika.

Papież Leon XIV pozdrawia wiernych z balkonu posiadłości w Castel Gandolfo

Leon XIV spędzi urlop w Villa Barberini na terenie papieskiej posiadłości. Pałac został w 2016 roku zamieniony na muzeum przez Franciszka, który w czasie 12 lat pontyfikatu nigdy tam nie wypoczywał. Leon XIV ma do dyspozycji basen, który został odnowiony na jego przyjazd, a także kort tenisowy. Sport ten jest jego pasją. Wyczekiwany powrót Ojciec Święty, przyjeżdżając do Castel Gandolfo, przywitał się z czekającymi na niego kilka godzin ludźmi, m.in. wiernymi z różnych części świata, burmistrzem Castel Gandolfo Alberto De Angelisem, a także proboszczem tamtejszej parafii świętego Tomasza z Villanuevy księdzem Tadeuszem Rozmusem z Polski. Papież wita się z wiernymi w Castel Gandolfo / EPA/MASSIMO PERCOSSI / PAP Nasz rodak przyznał, że wszyscy w Castel Gandolfo są bardzo zadowoleni z decyzji nowego papieża o powrocie do swojej letniej rezydencji. Jest to powrót to tradycji, która ma prawie cztery wieki - powiedział ks. Rozmus, dodając, że liczna obecność pielgrzymów będzie miała pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną miejscowości. Papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo na początku XVII wieku. Tę piękną historię rozpoczął papież Urban VIII. Ale jeszcze przed papieżem odkryli to miejsce cesarze rzymscy. Cesarz Domicjan, który panował od 81 do 96 roku naszej ery, wybudował tutaj swoją letnią rezydencję. Jej pozostałości archeologiczne można jeszcze zobaczyć w ogrodach papieskiej posiadłości. To ten cesarz zapoczątkował to miejsce, które jest bardzo cenne dla Rzymu ze względu na specyficzny mikroklimat, jaki panuje w Castel Gandolfo - wyjaśnił polski salezjanin. Portal Vatican News przypomina, że w Castel Gandolfo panują dobre warunki do wypoczynku, choćby ze względu na szczególny mikroklimat wytworzony przez jezioro powulkaniczne, przez bliskość morza czy przez położenie na wysokości około 500 metrów. Temperatura jest tutaj 5-6 stopni niższa niż w Rzymie, gdzie w lipcu panują już ok. 35-stopniowe upały. Ponadto cały ten teren jest przewiewny. Ostatni raz urzędujący papież odpoczywał w Castel Gandolfo 13 lat temu. Papież odprawi trzy msze święte W czasie pobytu w miasteczku Leon XIV odprawi trzy msze święte; pierwszą 9 lipca na terenie papieskiej rezydencji, gdzie znajduje się ekologiczny ośrodek Laudato Si', utworzony z inicjatywy papieża Franciszka, drugą w parafii księdza Rozmusa 13 lipca, a trzecią 20 lipca w katedrze w pobliskim Albano. 13 i 20 lipca w oknie Pałacu Apostolskiego Leon XIV odmówi z wiernymi modlitwę Anioł Pański. Do Castel Gandolfo wróci potem 15 sierpnia, gdy odprawi mszę w parafii w Castel Gandolfo z okazji uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papieże zakonnicy / Michał Czernek / PAP/REUTERS