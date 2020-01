Podczas spotkania z wiernymi w Nowy Rok w Watykanie papież przeprosił za to, że stracił cierpliwość na placu Świętego Piotra w sylwestrowy wieczór. Franciszek ostro zareagował w chwili, kiedy jedna z kobiet chwyciła go mocno za rękę i mu ją wykręciła.

Papież Franciszek / PAP/EPA/ANGELO CARCONI /

Incydent, do jakiego doszło w czasie wizyty papieża na placu, dokąd poszedł obejrzeć stojącą tam szopkę, zarejestrowały kamery.

Na nagraniu, rozpowszechnionym przez media, widać, jak jedna z kobiet tak mocno chwyciła papieża za rękę w czasie powitania, że gdy odchodził, szarpnęła go wykręciła mu ją boleśnie. Wtedy Franciszek wyraźnie zagniewany uderzył ją w dłoń i skarcił, by wyrwać się z jej uścisku.



Zwracając się w środę w południe do wiernych zebranych na placu papież powiedział przed modlitwą Anioł Pański: Wiele razy tracimy cierpliwość, przepraszam za zły przykład wczoraj.