Papież Franciszek, zwracając się do wiernych na całym świecie za pośrednictwem watykańskich mediów, mówił o przypadającej w poniedziałek setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. "Wspominamy go z wielką miłością i uznaniem" - podkreślił po modlitwie w Watykanie.

Papież jak co tydzień w czasie pandemii, stanął w oknie Pałacu Apostolskiego i pobłogosławił pusty, zamknięty plac Świętego Piotra / ALESSIA GIULIANI/CPP/IPA/PA / PAP/EPA

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Regina coeli w bibliotece Pałacu Apostolskiego papież powiedział w niedzielę w południe: Jutro przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II w Wadowicach w Polsce. Wspominamy go z wielką miłością i uznaniem.

Jutro o godz. 7 rano odprawię transmitowaną na cały świat mszę świętą przy ołtarzu, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Z nieba niech dalej wstawia się za lud Boży i za pokój na świecie - dodał Franciszek. Msza zostanie odprawiona przy grobie papieża w kaplicy Świętego Sebastiana w bazylice watykańskiej.



Papież wyraził też zadowolenie z tego, że w niektórych krajach już zostały przywrócone uroczystości liturgiczne z udziałem wiernych, a w innych rozważana jest taka możliwość.

