​Choć podczas pierwszej fali epidemii koronawirusa internetowych żartów z wykupywania papieru toaletowego było co nie miara, to być może wkrótce czeka nas prawdziwy problem z zaopatrzeniem. Brazylijska firma Suzano wskazuje, że może zabraknąć kontenerów do przewożenia ścieru drzewnego, co może uderzyć w producentów papieru toaletowego.

